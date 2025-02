O româncă a cucerit Coreea de Sud cu Mărțișorul! „Reacțiile coreencelor au fost uimitoare, au fost extrem de curioase”

Alina Park, o tânără româncă căsătorită cu un sud-coreean, a organizat un eveniment special prin care a oferit mărțișoare, flori și dulciuri tradiționale coreencelor, împărtășindu-le astfel magia acestei sărbători românești.

„Mi-am dorit ca și coreencele să simtă magia mărțișorului, o tradiție iubită de noi românii și să aduc un pic din România în inima Coreei de Sud. Nu am stat mult pe gânduri și am organizat un eveniment în care le ofer coreencelor o bucurie în viața lor, printr-o tradiție atât de frumoasă. Am vrut să fie un gest simplu, dar din inimă pentru că indiferent unde suntem, tradițiile noastre ne unesc și ne fac să ne simțim acasă”, a spus aceasta pe TikTok.

Mărțișoare, lalele și dulciuri românești pentru coreence

În cadrul evenimentului, Alina s-a îmbrăcat în port tradițional românesc și le-a oferit mai multor femei coreene câte o lalea, o felicitare, dulciuri românești și, bineînțeles, un mărțișor. Mai mult, le-a învățat să spună câteva cuvinte în limba română. Emoționate, femeile au repetat cu bucurie mesajul: „La mulți ani, tuturor femeilor!”.

„În Coreea de Sud nu se sărbătorește 1 sau 8 martie cum o facem noi. Așa că am simțit important să le explicăm și să le oferim mărțișoare pentru a le aduce mai aproape de tradiția noastră. În felicitare am povestit despre ce înseamnă mărțișorul și de ce îl oferim. În acest fel nu doar că am adus un simbol românesc, dar am avut și ocazia să împărtășim o parte din cultura noastră”, spune ea.

Un pod cultural între România și Coreea

Pentru ca acest proiect să prindă viață, Alina a colaborat cu două prietene românce care studiază în Coreea de Sud, iar împreună au reușit să creeze o atmosferă de sărbătoare autentică.

„Pentru ca acest proiect să prindă viață, am contactat două dintre prietenele mele care sunt la facultate aici și cu mare bucurie au sărit în ajutorul meu. Pentru mine este un sentimente minunat să aduci un pic din casa ta, din tradițiile tale, într-un loc atât de diferit. Am simțit că acest eveniment a fost un pod între cele două culturi. Este incredibil cum tradițiile pot uni oameni din colțuri diferite ale lumii. Reacțiile coreencelor au fost uimitoare. Au fost extrem de curioase și au pus întrebări despre România și despre această sărbătoare.

Am fost surprinsă de cât de mult interes au arătat față de cultura noastră și cât de deschise au fost să învețe mai multe despre țara noastră. Mărțișoarele și dulciurile românești le-am adus în Coreea din România prin Poșta română cu ajutorul prietenilor și familiei. M-a impresionat o coreeancă profund emoționată a început să plângă de fericire, mulțumindu-ne cu lacrimi în ochi. Această femeie ne-a arătat că indiferent de unde venim, de cum arătăm sau de tradițiile care ne definesc în esență suntem toți oameni care simțim la fel. Multe dintre coreencele care au primit mărțișorul românesc au mers la cafenele sau la magazine după și au cumpărat la rândul lor cadouri pentru noi”, a detaliat românca.

O tradiție păstrată cu drag, oriunde în lume

Alina mărturisește că inspirația pentru acest eveniment a venit din copilărie, de la bunica ei, care i-a insuflat dragostea pentru tradițiile românești.

„De ce am organizat acest eveniment în Coreea? Datorită bunicii mele care mi-a arătat de mică ce înseamnă să păstrezi tradițiile vii și să le aduci cu tine indiferent unde ajungi. Vreau să mulțumesc României pentru că m-a învățat să iubesc și să fiu mândră de tradițiile mele și Coreei pentru că m-a primit cu brațele deschise”, a mai povestit aceasta.

Clipul s-a încheiat cu un moment emoționant. Soacra Alinei, de origine coreeană, a transmis un mesaj în limba română, spunând cu zâmbetul pe buze: „La mulți ani, tuturor femeilor!”.

