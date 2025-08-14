Germania finanțează un pachet de ajutor militar de 500 de milioane destinat Kievului, provenit din SUA

Germania va finanţa un pachet de echipamente militare şi muniţie provenind din Statele Unite şi destinat Ucrainei în valoare de de 500 de milioane de dolari (426,9 milioane de euro) în cadrul unei noi iniţiative a NATO, a anunţat miercuri Alianţa Nord-Atlantică, informează EFE și Agerpres.



Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a salutat decizia, subliniind că ea reprezintă o "dovadă clară a angajamentului ferm al Germaniei faţă de apărarea Ucrainei" şi va ajuta ţara invadată să se apere de agresiunea rusă.



"Germania este cel mai mare contributor de ajutor militar pentru Ucraina, iar anunţul de astăzi subliniază angajamentul său de a ajuta poporul ucrainean să îşi apere libertatea şi suveranitatea", a declarat el într-un comunicat publicat la scurt timp după întâlnirea de la Berlin între cancelarul german, Friedrich Merz, şi preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski.



Ei au participat la întâlnirile virtuale convocate de şeful guvernului german cu alţi lideri din state europene, ai UE şi NATO şi cu preşedintele american, Donald Trump, pentru a se coordona la şi a transmite Washingtonului o poziţie comună în perspectiva întâlnirii de vineri, din Alaska, între preşedintele SUA şi omologul său rus, Vladimir Putin.



Anunţul privind finanţarea germană apare după ce Olanda, pe de o parte, şi Danemarca, Norvegia şi Suedia, pe de altă parte, au anunţat câte un pachet de finanţare de aproximativ 500 de milioane de dolari fiecare, în cadrul iniţiativei NATO cunoscută sub numele de Lista de Necesităţi Prioritare a Ucrainei (PURL).



Aceasta este o consecinţă a acordului convenit de Rutte şi Trump la Casa Albă pe 14 iulie, potrivit căruia aliaţii europeni şi Canada vor contribui la finanţarea pachetelor periodice de asistenţă militară americană destinată Ucrainei, fiecare având o valoare de aproximativ 500 de milioane de dolari.



Aceste pachete de asistenţă vor conţine echipamente şi muniţii identificate de Ucraina ca fiind "priorităţi operaţionale" şi includ capabilităţi pe care SUA le pot furniza în cantităţi mai mari decât Europa şi Canada.



NATO va coordona livrarea pachetelor prin comandamentul de la Wiesbaden (Germania).



În strânsă colaborare cu Ucraina şi SUA, comandantul suprem aliat în Europa (SACEUR), Alexus Grynkewich, va valida pachetele care răspund nevoilor Ucrainei, cum ar fi apărarea aeriană, muniţiile şi alte echipamente esenţiale, pentru livrarea rapidă din rezervele americane, conform NATO.



PURL completează alte iniţiative în curs de desfăşurare pentru a sprijini Ucraina, precum NSATU, fondul fiduciar al NATO pentru Kiev, sau aşa-numitul pachet de asistenţă cuprinzător (CAP), precum şi o gamă largă de măsuri bilaterale din partea aliaţilor şi a ţărilor partenere.

