Galați: Bobul suspendat din Pădurea Gârboavele, aproape de final

Lucrările avansează rapid în cadrul celui mai amplu proiect de agrement din județ, care va transforma Pădurea Gârboavele într-o destinație modernă pentru distracție, sport și relaxare, chiar în mijlocul naturii, precizează Costel Fotea, președintele PSD al Consiliului Județean Galați.

I"nstalațiile pentru pista de bob și sanie suspendată sunt avansate, iar în prezent se lucrează la sistemele electrice, pentru ca această atracție spectaculoasă să poată fi apoi testată.

În paralel, se apropie de finalizare și lucrările la cele două piste de mountain-bike: una accesibilă familiilor și începătorilor, iar cealaltă destinată celor pasionați de trasee tehnice și adrenalină.

De asemenea, au fost construite deja foișoarele, iar acum se lucrează la garajele pentru sănii și bob. În același timp, se mai lucrează și la amenajarea unui amfiteatru în aer liber, special pentru evenimente culturale și recreative.

Toate aceste investiții – de la locuri de joacă și trasee tematice, până la zone de relaxare și facilități pentru sport – contribuie la conturarea unui spațiu unic în regiune, dedicat timpului liber în mijlocul naturii.

Valoarea totală a proiectului este de 15 milioane de lei, iar rezultatul final va fi un parc de aventură modern, atractiv pentru toate vârstele", a declarat liderul PSD Galați.

