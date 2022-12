Gafă virală la CM 2022. A ”comis-o” în direct / ”O greșeală delicioasă” - Video

În cadrul unei emisiuni, în direct, de la postul britanic ITV s-a făcut avancronica partidei. Printre invitați, pe lângă Graeme Souness și Roy Keane, a fost prezentă și Eniola Aluko, fostă jucătoare în naționala de fotbal feminin a Angliei.

Aluko l-a lăudat pe Richarlison, care a și marcat un gol pentru Brazilia în poarta Coreei de Sud. Fosta fotbalistă a comis însă și o gafă de zilem mari, ironizată pe rețelele de socializare.

”E cel mai bun marcator al Braziliei în ultimii doi ani. Are 19 goluri în 40 de apariții, dacă facem calculele, un gol pe meci. Mai mult sau mai puțin”, a spus Aluko. Datorită reușitei din partida contra Coreei de Sud, Richarlison a strâns 20 de goluri în 41 de selecții la naționala Braziliei.

Clipul cu gafa fostei jucătoare au fost vizualizate de aproximativ 3 milioane de internauți, iar mii de persoane au comentat pe rețelele sociale.

