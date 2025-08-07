Funeralii de stat pentru Ion Iliescu și zi de doliu național: Sicriul cu trupul neînsuflețit al fostului președinte, transportat pe un afet de tun / live text

Ion Iliescu, fost președinte al României, va fi înmormântat joi la Cimitirul Militar Ghencea III.

Ion Iliescu a fost înmormântat!

Numeroase persoane au ajuns și la Cimitirul Militar Ghencea III, pentru a-l petrece pe ultimul drum pe fostul președinte al României, Ion Iliescu. De asemenea, au fost trase 21 de salve de tun.

Foto: Alexandra Curtache / DC News

Cortegiul funerar a ajuns la Cimitirul Militar Ghencea III, iar sicriul cu trupul neînsuflețit al lui Ion Iliescu a fost transportat pe un afet de tun al Armatei Române.

Sicriul cu trupul neînsuflețit al lui Ion Iliescu a plecat către Cimitirul Militar Ghencea III. A fost ultima ieșire a fostului președinte pe porțile Palatului Cotroceni.

A început ceremonia de pe platoul Marinescu. În continuare, trupele se retrag și cortegiul urmează să plece către cimitir.

Fanfara militară și Garda de Onoare au ajuns pe platoul Marinescu din fața Palatului Cotroceni, pentru un ultim onor pentru Ion Iliescu.

Foto: Dana Mihai / DC News

A început slujba de înmormântare a lui Ion Iliescu, la biserica de la Palatul Cotroceni.

Sicriul cu trupul neînsuflețit al fostului președinte Ion Iliescu a fost transportat la biserica de la Palatul Cotroceni.

Foto: Alexandra Curtache / DC News

În jurul orei 10:00, joi, 7 august 2025, a început slujba de înmormântare a lui Ion Iliescu, la Palatul Cotroceni.

Robert Cazanciuc participă la funeraliile lui Ion Iliescu. De asemenea, Virgil Măgureanu, fost șef al SRI, a ajuns la Palatul Cotroceni.

Foto: Alexandra Curtache / DC News

Foto: Alexandra Curtache / DC News

Și fostul prim ministru din anii '90, Theodor Stolojan, a sosit joi dimineață la Palatul Cotroceni.

Adrian Năstase și Viorica Dăncilă, foști premieri ai României din partea Partidului Social Democrat, se află la Palatul Cotroceni, la funeraliile lui Ion Iliescu.

Foto: Vlad Roibu / DC News

Foto: Vlad Roibu / DC News

Șerban Nicolae, fost lider PSD, a ajuns joi dimineață la Palatul Cotroceni, pentru a participa la slujba de înmormântare a lui Ion Iliescu.

Slujba înmormântării lui Ion Iliescu va fi oficiată la Biserica de la Cotroceni de aproximativ 20 de preoți și diaconi.

Foto: Alexandra Curtache / DC News

Petre Daea, fost ministru al Agriculturii, participă la funeraliile lui Ion Iliescu. De asemenea, Adrian Năstase, fost premier al României în timpul celui de-al doilea mandat al lui Ion Iliescu, a ajuns la Palatul Cotroceni.

Primii invitați la funeraliile lui Ion Iliescu au ajuns la Palatul Cotroceni. Sunt așteptate aproximativ 50 de persoane, din cauza spațiului restrâns de la biserica din incinta Palatului Cotroceni.

La Palatul Cotroceni se fac pregătiri pentru ultimul drum al lui Ion Iliescu spre Cimitirul Militar Ghencea III.

Garda de Onoare a intrat în Palatul Cotroceni în jurul orei 08:00.

Foto: Alexandra Curtache / DC News

Știrea inițială:

Fostul preşedinte Ion Iliescu va fi înmormântat joi, cu onoruri militare, la Cimitirul Militar Ghencea III. DC News vă ține la curent, live text și video, cu cele mai importante momente ale zilei.



Joi dimineaţa, în Sala Unirii de la Palatul Cotroceni, unde a fost depus încă de miercuri sicriul cu trupul neînsufleţit al fostului şef de stat, vor avea loc un scurt moment religios şi ceremonia Gărzii la catafalc.



Ulterior, va fi oficiată slujba de înmormântare la Biserica din Complexul "Palat Cotroceni".



După ceremonia religioasă, Garda de Onoare, constituită din militari ai Brigăzii 30 Gardă "Mihai Viteazul", va prezenta ultimul onor pe Platoul Marinescu. Se va intona Imnul Naţional, iar cortegiul va trece prin faţa Gărzii.



Cortegiul cu sicriul fostului preşedinte al României se va deplasa apoi spre Cimitirul Militar Ghencea III, pe traseul Bulevardul Gheorghe Marinescu - Bulevardul Eroii Sanitari - Bulevardul Eroilor - Strada Bagdasar - Şoseaua Panduri - Bulevardul Geniului - Strada Răzoare - Drumul Sării - Bulevardul Ghencea - Prelungirea Ghencea - Drumul Cooperativei - Cimitirul Ghencea III.



La intrarea în cimitir, sicriul va fi amplasat pe un afet de tun şi va fi prezentat onorul.



Înmormântarea va avea loc doar în prezenţa familiei şi a apropiaţilor.



Joi a fost declarată zi de doliu naţional, iar drapelele României au fost arborate în bernă.



Ion Iliescu a fost şef al statului român între anii 1990 - 1992, 1992 - 1996 şi 2000 - 2004.



A murit marţi, la Spitalul Agrippa Ionescu din Capitală. Ion Iliescu avea 95 de ani.

