Fructul care te răcorește și hidratează după o zi caniculară

După o zi caniculară, când nu ai poftă de mâncare și nu vrei să gătești, un fruct te poate ajuta să te hidratezi și să te răcorești rapid.

Ananasul este un fruct ideal pentru zilele toride, când lipsa poftei de mâncare și epuizarea nu lasă loc pentru gătit. Este sățios, ușor de digerat, sărac în calorii și bogat în fibre, apă, vitamine și minerale. Consumul de ananas proaspăt reglează flora intestinală, hidratează, reduce tensiunea arterială, îmbunătățește aspectul pielii și echilibrează glicemia. Are efect antiinflamator și diuretic și ajută la eliminarea toxinelor. Două felii pot fi suficiente pentru o masă completă și sănătoasă, potrivit 20minutos.es.

Sursa foto: https://www.freepik.com/, @freepik

De ce să consumi ananas

Îmbunătățește digestia

Ananasul conține o enzimă numită bromelină, care ajută la descompunerea proteinelor în molecule mai mici, facilitând digestia și absorbția acestora în intestine. Aceasta este utilă mai ales pentru persoanele care au probleme digestive sau senzație de balonare după mesele bogate în proteine. Bromelina poate, de asemenea, să reducă inflamația în tractul digestiv.

Este bogat în vitamina C

Vitamina C este un antioxidant puternic care protejează celulele organismului de daunele cauzate de radicalii liberi. Ea susține sistemul imunitar, ajutând corpul să lupte mai eficient împotriva infecțiilor și răcelilor. De asemenea, vitamina C este esențială pentru sinteza colagenului, o proteină care menține elasticitatea și sănătatea pielii, oaselor și vaselor de sânge.

Are proprietăți antiinflamatorii

Bromelina din ananas are și efect antiinflamator, ceea ce înseamnă că poate reduce inflamațiile din corp. Acest lucru este util în cazul unor afecțiuni precum artrita, când articulațiile sunt dureroase și umflate. Consumul regulat de ananas poate ajuta la diminuarea durerii și a rigidității articulare.

Susține sănătatea inimii

Ananasul este bogat în antioxidanți, vitamina C și potasiu. Potasiul ajută la reglarea tensiunii arteriale prin echilibrarea efectelor sodiului. Antioxidanții previn deteriorarea celulelor vaselor de sânge cauzată de stresul oxidativ, reducând riscul de boli cardiovasculare.

Ajută la controlul greutății

Fiind bogat în apă și fibre, ananasul oferă senzația de sațietate fără a adăuga multe calorii. Fibrele alimentare ajută și la reglarea tranzitului intestinal, prevenind constipația. Astfel, ananasul este un fruct ideal pentru persoanele care țin dietă sau vor să slăbească sănătos.

