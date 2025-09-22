€ 5.0753
|
$ 4.3117
|

Subcategorii în Stiri

 
Data publicării: 23:48 22 Sep 2025

Fructele de soc: Superalimentul care întărește imunitatea, dar care te poate otrăvi dacă nu știi cum să le consumi

Autor: Alexandra Curtache
tadeusz-zachwieja-ITFBAchRAiI-unsplash Foto: Unsplash
 

Fructele de soc sunt un remediu natural valoros pentru imunitate, dar pot deveni toxice dacă nu le consumați cum trebuie.

Fructele de soc (Sambucus nigra şi specii înrudite) sunt apreciate de secole ca remediu natural, bogate în antioxidanți, vitamine și compuși cu efecte antivirale și antiinflamatorii.

Dar avertismentul este clar: crude sau necoapte, pot fi toxice, provocând greață, vărsături și chiar diaree severă, din cauza substanţelor care produc cianură. Procesarea termică adecvată le transformă într-un aliment sigur și eficient pentru sănătate, conform Medical News Today.

Proprietăți și beneficii pentru sănătate

Efect antioxidant și antiinflamator

Fructele de soc conțin flavonoide, antocianine și alți polifenoli, care ajută la neutralizarea radicalilor liberi și la reducerea inflamației. Acest lucru poate proteja ţesuturile, inimă și vasele sanguine de stresul oxidativ.

Sprijin pentru sistemul imunitar & răceală sau gripă

Extractele de soc s-au dovedit în studii mici a reduce durata și severitatea simptomelor de gripă și răceală. Tehnicile de administrare includ siropuri, ceaiuri, si suplimente standardizate.

Efecte asupra sănătății cardiovasculare și metabolice

Există date preliminare, în special la animale, că socul poate ajuta la scăderea tensiunii arteriale, îmbunătățirea profilului lipidic (colesterol) și controlul glicemiei. Totuși, dovezile la om sunt încă limitate.

Beneficii pentru sănătatea digestivă și pentru colon

Conținutul de fibre din fructe poate susține tranzitul intestinal și poate proteja împotriva cancerului colorectal. De asemenea, fructele procesate pot avea efect laxativ ușor.

Alte posibile utilizări

  • proprietăți antimicrobiene și antivirale, studiate pentru infecţii respiratorii.
  • potențial de utilizare în afecțiuni inflamatorii cronice, datorită efectelor antioxidante. 
    Healthline

Riscuri și cum devin otrăvitoare dacă sunt consumate crude

Fructele neterminate, frunzele, tulpinile și scoarța conțin glicozide cianogene (compuși care pot elibera cianură) care, dacă nu sunt neutralizate prin gătire, pot provoca stări de rău precum greață, vărsături, diaree severă.

Cantitățile toxice pot varia în funcție de specie, maturitate, parte de plantă. Chiar și fructele coapte pot avea urme de compuși toxici, dar gătitul (fierberea, prelucrarea termică) îi distruge.

Nu există suficiente studii pentru a garanta siguranța în sarcină sau alăptare, sau în cazul persoanelor cu anumite afecțiuni (ex: imunosupresie) ori care iau anumite medicamente.

Modul corect de administrare

Recoltare și selecție - Este important ca fructele să fie bine coapte. Cele verzi sau necoapte trebuie evitate, la fel și frunzele, tulpinile ori crenguțele. Înainte de consum, fructele trebuie spălate foarte bine.

Gătire - Fierberea este esențială. Fructele se lasă în apă timp de 10 până la 60 de minute, în funcție de rețetă, până când se înmoaie complet. Acest proces distruge compușii toxici și asigură siguranța consumului.

Preparare de sucuri și siropuri - După fierbere, se poate adăuga zahăr sau miere, reducând lichidul până la obținerea consistenței dorite. Pentru conservare, trebuie verificat pH-ul și se pot folosi acizi naturali sau conservanți.

Cantități recomandate - Nu există o doză standard universală. În studiile clinice pentru răceală și gripă s-au utilizat extracte standardizate sau siropuri, în cantități de câteva linguri pe zi. Este recomandat să se respecte instrucțiunile de pe produsul achiziționat.

Durata administrării - Socul trebuie folosit pe perioade scurte, mai ales în sezonul rece sau la apariția primelor simptome de răceală. Nu se recomandă consumul îndelungat fără supraveghere medicală.

Atenție la interacțiuni - Persoanele care iau medicamente ce afectează sistemul imunitar, diuretice sau suferă de afecțiuni cronice trebuie să discute cu medicul înainte de administrarea produselor pe bază de soc.

Fructele de soc pot fi un supliment natural valoros pentru sănătate, mai ales în sezonul rece, datorită proprietăților antioxidante, de stimulare a imunității şi ameliorare a simptomelor de răceală şi gripă. Dar nu sunt un remediu miraculos şi cer precauție reală: trebuie procesate termic pentru a elimina toxinele.

Persoanele cu probleme medicale sau femeile însărcinate sau cele care alăptează ar trebui să consulte un specialist înainte de a le folosi regulat.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

soc
fructe
imunitate
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
Cele mai noi știri
Publicat acum 14 minute
Fructele de soc: Superalimentul care întărește imunitatea, dar care te poate otrăvi dacă nu știi cum să le consumi
Publicat acum 18 minute
Planta care curăță tractul urinar și reduce inflamațiile
Publicat acum 22 minute
Decalaj important între așteptări și realitate pe piața chiriilor din România
Publicat acum 35 minute
Jimmy Kimmel se întoarce. Emisiunea sa va fi reluată la ABC
Publicat acum 1 ora si 16 minute
Nici siguranță, nici superstiție: De ce să pui dafin în mașină
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 21 Sep 2025
Kamala intră la rupere: Dezvăluirile Kamalei Harris despre Biden și alți lideri americani provoacă o adevărată furtună între democrați
Publicat pe 21 Sep 2025
Alexandru Athanasiu și achitarea care a schimbat o viață
Publicat pe 21 Sep 2025
Va demisiona Bolojan după decizia CCR privind pensiile speciale? Analiza lui Chirieac
Publicat pe 21 Sep 2025
Cele mai cancerigene trei alimente care există
Publicat pe 21 Sep 2025
BANCUL ZILEI: Cum se dezleagă limba la o bere
cine o protejeaza pe mama ii protejeaza copilul copilul este o extensie a mamei inclusiv cand ea vede o singura scapare Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

pentru bucuresti nu e mai ieftin sa mearga turistii cu taxiul Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

pretul psihologic stabilit de cnair sursa de blocaje pe autostrada soarelui Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close