Franța doboară recordul: Cel mai mare câștig din istoria loteriei sale a fost revendicat. Cât va încasa norocosul

Franța a intrat din nou în istoria EuroMillions, după ce marți seară un jucător norocos a pus mâna pe un premiu colosal de 250 de milioane de euro, cea mai mare sumă câștigată vreodată pe teritoriul francez. Până acum, recordul era deținut de o jucătoare din Polinezia franceză, care în octombrie 2021 a câștigat 220 de milioane de euro, notează Le Figaro.

Câștigul de acum marchează o nouă bornă pentru EuroMillions, după ce fondul de premii atinsese plafonul maxim. Vineri, 15 august, jackpotul ajunsese deja la 234 de milioane de euro, însă niciun participant nu reușise atunci să nimerească combinația completă. Marți, însă, norocul a surâs unui jucător din Franța, care a ghicit numerele 24, 31, 34, 41, 43 și stelele 6 și 8.

Compania națională de loterie, Française des jeux (recent rebranduită FDJ United), a confirmat oficial câștigul. „Jackpotul, în valoare de 250.000.000 de euro, tocmai a fost câştigat. O veste excelentă care va bucura un norocos!”, se arată în mesajul publicat pe site-ul operatorului.

Această sumă spectaculoasă îl propulsează pe noul câștigător direct în topul celor mai bogați 500 de francezi, înainte de impozitare, conform clasamentului Challenges pentru anul 2025.

Succesul francez vine după alte momente remarcabile la nivel european. În 28 martie, un jucător din Austria a fost primul care a pus mâna pe uriașul jackpot de la crearea sa, în 2004. La scurt timp, pe 18 iunie, un irlandez i-a urmat exemplul, confirmând amploarea fenomenului EuroMillions pe continent.

După această extragere istorică, premiul pus în joc va reveni la nivelul de bază, de 17 milioane de euro, pentru următoarea extragere programată marți, 26 august.

