Fotografia virală cu pompierii din Grecia NU se confirmă

”Am identificat și noi fotografia cu pompierii care se odihnesc pe asfalt după o intervenție istovitoare, apreciem valul de emoție și susținerea primite din partea opiniei publice, însă informația nu poate fi confirmată. Pompierii din imagine nu fac parte din modulul național pre-poziționat în Grecia. Suntem onorați și recunoscători, în egală măsură, pentru interesul acordat și pentru reacțiile oferite și vă asigurăm că acțiunile noastre în slujba binelui vor continua, cu același devotament, determinare și iubire față de semeni, atât în țară, cât și peste hotare” anunță Departamentul pentru Situații de Urgență.

