FOTO Doi renumiți medici, cetățeni de onoare ai județului Maramureș

Consiliul Județean Maramureș a hotărât, în ultima ședință ordinară, acordarea titlului de cetățean de onoare pentru două personalități marcante din domeniul medical: Viorica Cherecheș și Herman Berkovits.

Viorica Cherecheș

Viorica Cherecheș este recunoscută pentru contribuția sa esențială la dezvoltarea Spitalului de Boli Infecțioase din Baia Mare, considerat unul dintre cele mai moderne din țară. Președintele CJ, a subliniat devotamentul și performanțele profesionale ale acesteia.

Herman Berkovits

Herman Berkovits, originar din Târgu Lăpuș, a activat ca medic în Maramureș și Suceava înainte de a se stabili în Israel, unde a devenit medicul personal al premierului Benjamin Netanyahu. Distincția onorifică vine ca o recunoaștere a parcursului său remarcabil și a legăturii durabile cu județul natal, scrie bunaziuamaramures.ro.

