Fostă primă doamnă, la un pas de închisoare din cauza unor accesorii. Ce acuzații i se aduc

O fostă primă doamnă este la un pas de arestare, în contextul unor acuzații de corupție.

Fosta primă doamnă a Coreei de Sud, Kim Keon Hee, s-a prezentat marți, 12 august, în fața instanței pentru o audiere care a durat cinci ore. Însă judecătorul nu a anunțat încă verdictul în privința solicitării procurorilor de emitere a unui mandat de arestare pe numele său pentru acuzații de corupție, precizează Reuters.

Dacă va fi arestată, Kim Keon Hee, în vârstă de 52 de ani, ar deveni prima fostă primă doamnă din Coreea de Sud aflată în detenție, alăturându-se soțului său, fostul președinte Yoon Suk Yeol, încarcerat și judecat după destituirea sa din aprilie, în urma tentativei eșuate de a impune legea marțială în luna decembrie.

Kim, îmbrăcată într-un costum negru, s-a înclinat la sosire, însă a evitat să răspundă întrebărilor jurnaliștilor și nu a oferit nicio declarație.

La finalul audierii, a fost dusă la un centru de detenție din Seul, unde așteaptă decizia, conform procedurii obișnuite.

Acuzațiile care îi sunt aduse, pasibile de ani de închisoare, includ fraudă cu acțiuni, mită și trafic ilegal de influență, în care ar fi implicați oameni de afaceri, lideri religioși și un intermediar politic.

Ea este acuzată că a încălcat legea în legătură cu un incident în care a purtat un pandantiv de lux Van Cleef, evaluat la peste 60 milioane woni (aproximativ 39.500 de euro), în timp ce participa la un summit NATO alături de soțul său, în 2022.

Obiectul nu a fost inclus în declarația financiară a cuplului, așa cum prevede legea, conform acuzației.

Kim este, de asemenea, acuzată că a primit două genți Chanel, evaluate împreună la 20 milioane woni (circa 13.200 de euro), și un colier cu diamante de la un grup religios, ca mită în schimbul influenței favorabile intereselor de afaceri ale acestuia.

După audierea de marți, un purtător de cuvânt al echipei de procurori speciali a declarat că s-a solicitat arestarea lui Kim pe motiv că există riscul să distrugă probe sau să obstrucționeze ancheta.

Cum se apără fosta primă doamnă

Purtătorul de cuvânt, Oh Jeong-hee, a spus că Kim le-a declarat procurorilor că pandantivul pe care l-a purtat era o replică cumpărată în urmă cu 20 de ani în Hong Kong.

Potrivit procuraturii, pandantivul era, de fapt, autentic și fusese oferit de o companie de construcții din țară pentru ca aceasta să îl poarte la summit.

Avocații lui Kim nu au făcut declarații marți, însă în trecut au respins acuzațiile formulate împotriva acesteia și au calificat drept simple speculații nefondate relatările privind o parte dintre cadourile pe care le-ar fi primit.

Se așteaptă ca instanța să anunțe decizia fie la finalul zilei de marți, fie peste noapte, au declarat surse media.

Fostul președinte Yoon este judecat pentru acuzații de insurgență, care pot duce la pedeapsa cu închisoarea pe viață sau chiar pedeapsa cu moartea. El a negat orice vinovăție și a refuzat să participe la audieri sau să fie interogat de procurori.

