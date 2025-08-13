Data actualizării: | Data publicării:

Focar de listerioză în Franța. Care sunt simptomele și ce să faci pentru a reduce riscul de infecție

Autor: Andrei Itu | Categorie: Stiri
Sursa foto: https://www.freepik.com/, @armmypicca
Sursa foto: https://www.freepik.com/, @armmypicca

Douăzeci şi una de persoane din Franţa au contractat listerioză, o boală infecţioasă cauzată de bacteriile din genul Listeria, iar două dintre acestea au murit, a anunţat marţi Ministerul francez al Agriculturii.

Una dintre victime suferea deja de afecţiuni preexistente, a precizat ministerul, conform DPA. Potrivit instituţiei, infecţiile ar putea fi legate de consumul de brânzeturi moi produse de un fabricant francez. Numeroase sortimente de brânzeturi ale companiei respective au fost retrase de pe piaţă.

Ministerul a avertizat în special femeile însărcinate, persoanele vârstnice şi pe cele cu sistem imunitar slăbit să fie atente la simptome precum febră, dureri de cap şi dureri musculare.

Listerioza poate avea o evoluţie severă



Autorităţile au precizat că listerioza poate avea o evoluţie severă, iar perioada de incubaţie poate ajunge până la opt săptămâni.

La persoanele cu un sistem imunitar intact, aceasta duce rar la îmbolnăvire, iar atunci când se manifestă, simptomele sunt similare gripei, însoţite de vărsături sau diaree. Adesea, infecţia trece neobservată, notează Agerpres.

Bacteria e denumită după medicul englez Joseph Lyster, părintele chirurgiei moderne, ce a promovat utilizarea antisepticelor în vederea reducerii riscului de infecții. Doar din 1980 se cunoaște faptul că poate fi transmisă oamenilor prin alimente.

Listerioza poate lua forme grave la persoanele cu sistem imunitar slăbit, dar şi la gravide şi la vârstnici

În cazul ingerării de alimente contaminate de către o femeie însărcinată, infecţia se poate transmite de la ea la făt.

”În sarcină poate provoca avort, naștere prematură, greutate mică la naștere și numeroase complicații (respiratorii, neurologice, orbire, retard) merging până la deces.

Pacienții cu imunitate scăzută precum cu cu afecțiuni oncologice, cei cu transplant sau corticoterapie pot dezvolta complicații serioase neurologice sau pulmonare: meningită, encefalită sau pneumonie. Suspiciunea diagnosticului la gravide e legată de apariția febrei, durerilor de cap însoțite de mialgii, artralgii, dureri lombare (mai ales în semestrul al treilea). Diagnosticul de certitudine al infecțiilor listeriene se bazează pe izolarea germenului în cultura din sânge, lichid amniotic și LCR”, susține medicul Tudor Ciuhodaru.

Listeria este o bacterie rezistentă la refrigerare (2-8ºC ) ce se poate dezvolta în multe alimente. Poate intra cu ușurință în lanțul nostru alimentar mai ales că sursele de Listeria includ omul, majoritatea animalelor, solul, vegetația și canalizările.

Care sunt simptomele infecției cu Listeria?

La adulți infecția poate fi cu ușurință trecută cu vederea sau neglijată întrucât simptomele sunt minore sau ușoare. Mai exact acestea sunt asemănătoare gripei, probleme digestive sau infecții de tract urinar, spun specialiștii.

Trebuie reținut faptul că bacteria se poate dezvolta în mâncarea din frigider. Este bine să evitați alimentele gata preparate, reci, carnea insuficient gătită, salatele preambalate și înghețata depozitată sau transportată necorespunzător. 

Listerioza poate fi tratată prin administrarea de antibiotice.

Rețineți:

1. Căldura distuge bacteria, refrigerarea nu!

2. Se poate dezvolta în mâncarea din frigider.

3. Există teste diagnostic (bine de făcut înainte de sarcină).

4. Poate fi tratată prin administrarea de antibiotice.

Pentru a reduce riscul de infecție:

1. Evitați alimentele gata preparate reci.

2. Atenție la alimentele cu risc carnea insuficient gătită, salatele preambalate și înghețata depozitată / transportată necorespunzător („nu foarte înghețată").

3. Respectati regulile de igienă individuală (Spălatul corect pe mâini este esențial).

4. Gătiți bine orice preparat.

5. Dacă utilizați cuptorul cu microunde asigurați-vă că mâncarea este complet încălzită (inclusiv în centrul farfuriei.

6. Depozitați separat în frigider alimentele gătite de cele negătite / crude astfel încât să nu vină în contact unele cu altele.

7. Niciodată NU consumați alimente la care aveți dubii privind prepararea, conservarea sau valabilitatea. Vezi mai multe aici!

