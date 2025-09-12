Data publicării:

FMI critică ”reformele” lui Ilie Bolojan. Bogdan Chirieac: Așa vor face până când vor intra cu România într-o recesiune severă!

Autor: Andrei Itu
Imagine cu rol ilustrativ / Sursa foto: Freepik
Imagine cu rol ilustrativ / Sursa foto: Freepik

FMI a încheiat o nouă misiune la București, după 10 zile de consultări cu autoritățile românești și reprezentanți ai mediului privat.

În contextul avertismentelor și criticilor date de FMI, care a transmis, printre altele, că majorarea TVA și expirarea plafoanelor la energie au mărit inflația, analistul politic Bogdan Chirieac a fost întrebat, în cadrul unei intervenții la Realitatea Plus, ce măsuri va lua Guvernul după observațiile date de FMI.

”Așa vor continua până când vor intra cu România într-o recesiune severă...”

”Nu cred că vor fi luate măsuri proactive de stimulare a economiei, așa cum cere FMI, ci vor merge pe ideea cu tăierile, adică să taie cheltuielile și să mărească taxele și impozitele. Au plecat pe acest drum și așa vor continua până când vor intra cu România într-o recesiune severă. După care vedem ce vom mai face.

În rest, raportul FMI este de acceptat, mai degrabă pozitiv datorită Băncii Naționale a României. Acolo, profesionalismul și cunoștințele necesare liniștesc întotdeauna Fondul. Sigur că Mugur Isărescu știe, de 35 de ani, să facă acest lucru, nu se pune problema. Dar, fundamental, ce spune Fondul este perfect adevărat și este vehiculat de toți economiștii din România, în acest moment”, a spus analistul politic Bogdan Chirieac.

De asemenea, Fondul Monetar Internațional a avertizat că există riscul ca România să fie retrogradată la categoria ”junk”. Mai mult, cei de la FMI atrag spun datoria României ar putea ajunge la 70% din PIB, în următorii ani.

Raportul FMI mai arată că este nevoie de reforme clare, proactive, dar care să nu scadă foarte mult consumul prin creșterea de prețuri.

FMI a mai avut o misiune, în 2025, la București

În acest moment, România nu are în derulare un acord de finanțare cu Fondul Monetar Internațional, dar instituția financiară evaluează, an de an, evoluția economiei românești, în baza consultărilor pe Articolul IV.

FMI a mai avut o misiune, în 2025, la București, condusă tot de Joong Shik Kango, în perioada 3 - 7 februarie 2025. De asemenea, Fondul Monetar Internațional a înrăutățit estimările cu privire la creșterea economiei românești în acest an, de la 3,3% cât prognoza anterior, până la 1,6%, conform raportului „World Economic Outlook” (WEO), publicat în aprilie 2025 de instituția financiară internațională.

acest articol reprezintă o opinie
FMI critică "reformele" lui Ilie Bolojan. Bogdan Chirieac: Așa vor face până când vor intra cu România într-o recesiune severă!
