FMI din nou în România: Concluzii după consultările de toamnă cu autoritățile de la București

FMI încheie o nouă misiune la București, după 10 zile de consultări cu autoritățile românești și reprezentanți ai mediului privat.

Șeful misiunii Fondului Monetar Internațional pentru România, Joong Shik Kang, va susține vineri, la sediul BNR, o conferință de presă în cadrul căreia va prezenta concluziile vizitei efectuate la București, după consultările cu autoritățile române.

FMI evaluează economia României

O misiune a FMI, condusă de Joong Shik Kang, a analizat recentele evoluții ale economiei românești în perioada 3 - 12 septembrie 2025.

Echipa Fondului a avut întâlniri cu oficiali din cadrul Ministerului Finanțelor, Băncii Naționale a României, și alte agenții guvernamentale, precum și cu reprezentanți ai sectorului privat și ai organizațiilor neguvernamentale.

Consultările în baza Articolului IV constituie un exercițiu de supraveghere care este obligatoriu pentru toate statele membre. Scopul acestora este de a examina situația financiară și economică la nivel național și de a formula recomandări generale referitoare la politicile monetare, financiare și economice de urmat pentru asigurarea stabilității și a unei evoluții pozitive la nivelul economiei.

În prezent, România nu are în derulare un acord de finanțare cu Fondul Monetar Internațional, însă instituția financiară evaluează anual evoluția economiei românești, în baza consultărilor pe Articolul IV.

În acest an a mai avut loc o misiune FMI la București, condusă tot de Joong Shik Kango, în perioada 3 - 7 februarie 2025.

Fondul Monetar Internațional a înrăutățit estimările privind creșterea economiei românești în acest an, de la 3,3% cât prognoza anterior, până la 1,6%, potrivit raportului „World Economic Outlook” (WEO), publicat în luna aprilie 2025 de instituția financiară internațională, potrivit Agerpres.

Citește și: Nicușor Dan, întrebat despre scăderea nivelului de trai: Alternativa era mult mai rea. Putea să vină FMI-ul

