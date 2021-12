Florin Piersic, imagini RARE în PISCINĂ, la 85 de ani. L-a BĂTUT pe Dan Negru la cursa de înot: Am pierdut 50 de lei!

Dan Negru și Florin Piersic au o relație specială, iar acum, marele actor, în vârstă de 85 de ani, se află pentru prima dată în Dubai, pentru că cei doi filmează un material ce va fi difuzat la Antena 1 de Crăciun.

În plus, în Dubai se află și soția lui Dan Negru, dar și copiii.

Dan Negru împărtășește cu publicul lui imagini sau videoclipuri cu fiecare experiență prin care trece, iar de această dată, a publicat videoclipuri alături de Florin Piersic, în timp ce erau în piscina hotelului în care sunt cazați.

Dan Negru, învins de Florin Piersic la un concurs de înot

Zilele trecute, cei doi s-au filmat în timp ce participau la un concurs de înot, în Oceanul Indian.

La 85 de ani, Florin Piersic a demonstrat că este într-o formă de invidiat, astfel că Dan Negru a fost învins de celebrul actor și a pierdut pariul în valoare de 50 de lei.

"Am pierdut 50 dirhami (vreo 50 de lei). Am pus un pariu cu puștiul ăsta că-l bat la 100 m liber cursa de înot. El, Pierisc, la 85. Am fost pe aproape, dar tot m-a luat cu vreo juma de metru..." a scris Dan Negru, pe pagina de Facebook, alături de o imagine cu marele actor Florin Piersic.

Dan Negru, dezvăluiri despre experiența cu Florin Piersic, în Dubai

"Filmez aici programul special de Crăciun. E o tradiţie să filmez Crăciunul cu Florin. O fac de câţiva ani. Anul ăsta am ales varianta de călătoriile lui Florin prin lume, aşa că am ales Dubai ca loc de filmare. Şi pentru că el a văzut toată lumea, mai puţin Dubai, de asta am ales acest loc. Deci, el este prima dată aici şi îi place foarte mult.

Am colindat mall-urile şi am fost împreună la un spectacol extraordinar de teatru. Ne-am simţit extraordinar şi mai avem câteva zile de recreere. Am fost şi la Expo Dubai şi a fost senzaţional, mai ales că am ajuns şi la pavilionul României. Eu sunt aici şi cu ai mei, cu Codruţa, Dara şi Bogdan, copiii mei. Pot spune că este o super experienţă, însă mai multe veţi vedea voi de Crăciun, când se va difuza interviul pe Antena 1", a declarat Dan Negru, pentru click.ro

"În ultimii ani nu-mi amintesc aniversări de-ale lui Florin fără camere de filmat și aplauze. "E prea multă tristețe anul ăsta, puștiule" mi-a spus când am filmat Crăciunul.

La aniversarea de 80 i-am promis că cea de 85 va fi cea mai strălucitoare. Nu m-am ținut de cuvânt. Florin face acu' 85 in liniște și discreție. Dar la anu' promit o aniversare de basm.

Pentru ca dincolo de istorie e legenda. Și dincolo de legendă, e basmul. Până atunci las aici adevarul despre cuvantul "ciocoflender"", a scris Dan Negru, pe pagina de Facebook, alături de videoclipul cu Florin Piersic.

Care e explicația cuvântului "ciocoflender"

"Vă spun adevărat! Ciocoflender mă făcea pe mine profesorul de matemarică, pentru că eram ă-l mai prost din școală! Pe cuvânt de onoare! Nu glumesc! Vă spun cu mare sinceritate... în momentul în care intra în clasă și deschidea catalogul îmi făceam cruce cu limba-n gură, să nu mă cheme pe mine", a explicat Florin Piersic, într-o emisiune "Te pui cu blondele".