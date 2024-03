Filmele ce vor fi disponibile pe HBO Max în luna martie 2024

În producția românească „Tigru“, care va fi pe HBO Max pe 22 martie, o cunoaștem pe Vera, un medic veterinar la o grădină zoologică dintr-un mică localitate, care are o cădere nervoasă și provoacă eliberarea unui tigru.

Printre celelalte filme care vor veni pe HBO Max în martie se află: „1.000 post Terra” („After Earth”), „Confort nordic” („Northern Comfort”), „Dunkirk”, „Începutul” („Inception”), „Interstellar: Călătorind prin univers” („Interstellar”), „Tenet”, „Prestigiul” („The Prestige”), „Strigă-mă pe numele tău” („Call me by your name”), „Întâlnire de gradul trei” („Close Encounters of the Third Kind”), „Godzilla” (1998), „Hellboy” (2004), „Ultimul Vermeer” („The Last Vermeer”) sau „Crime la indigo” (“Copycat”).

Primul sezon din „Casa Grande” pe 27 martie (serialul explorează adevărul dramatic și tulburător legat de atracția imigranților pentru America. Ce sunt dispuși să îndure pentru visul american?).

