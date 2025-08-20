Data actualizării: | Data publicării:

Festivalul Enisala: Două zile de muzică, tradiție și spectacol în inima Dobrogei

Autor: D.C. | Categorie: Stiri
Sursă foto: DC News
Sursă foto: DC News

Sub zidurile Cetății Enisala, la malul lacului Razim, va avea loc pe 22 și 23 august Festivalul Enisala – Unitate la Cetate, un eveniment care a reușit să devină în scurt timp un simbol al comunității și un reper cultural și turistic pentru întreaga regiune.

După succesul edițiilor precedente, anul acesta festivalul promite să fie și mai spectaculos, reunind artiști de top ai scenei românești, ansambluri folclorice, show-uri aeriene și experiențe care transformă locul într-un adevărat univers al bucuriei și al unității.

Festivalul Enisala nu este doar un concert, ci un prilej de a celebra moștenirea culturală, frumusețea naturii și energia comunităților din Tulcea. Situată în cel mai spectaculos cadru istoric al Dobrogei, cetatea devine pentru două zile scena pe care tradiția și contemporanul se întâlnesc.

Conceptul „Unitate la Cetate” reflectă misiunea festivalului: de a aduce împreună oameni de toate vârstele, artiști consacrați și tineri talentați, tradiții românești și ritmuri moderne, pasiunea pentru cultură și nevoia de distracție autentică.

Programul Festivalului Enisala 2025

 Vineri, 22 august
Ansambluri tradiționale locale deschid festivalul – Ansamblul Heracleea, Ansamblul Altona Cerna, Ansamblul Cultural Sarichioi, urmate de recitaluș Danielei Matache și Sarei Mihai, iar apoi atmosfera explodează odată cu Marian Cozma, Bere Gratis, The Motans și  Andra.

Sâmbătă, 23 august
Ziua începe spectaculos, cu un show aviatic al Aeroclubului României, apoi ansamblurile „Perla Deltei” Murighiol, „Dorulețul” și „Zadunaiska Sici” aduc parfumul tradițiilor dobrogene. Seara este rezervată marilor nume: Alex Velea, Andra Gogan, The Urs și  Zdob și Zdub, care vor transforma baza cetății într-un ring uriaș de dans.

Cetatea Enisala, construită la începutul secoluli XIV

Cetatea medievală Enisala (Yeni-Sale, în turcă) a fost construită în anii 1300, de către Imperiul Bizantin, pentru apărarea drumurilor pe uscat și pe apă de la Gurile Dunării. Ruinele fortăreței medievale Enisala se află pe un deal calcaros, denumit și Dealul Gras, care domină zona lacurilor Razim și Babadag, la aproximativ 2 km de localitatea Enisala. Localitatea Enisala din comuna Sarichioi include în limitele sale geografice un patrimoniu arheologic de excepție. Cetatea Enisala atrage atenția turiștilor, atât prin mărimea și soliditatea zidurilor, cât și prin frumusețea monumentului și poziția sa strategică.

