Data publicării:

Federațiile din Educație, demers pentru abrogarea Legii Bolojan

Autor: Anca Murgoci
FOTO: Agerpres
FOTO: Agerpres

Federația Sindicatelor Libere din Învățământ, Federația Sindicatelor din Educație „SPIRU HARET” și Federația Națională Sindicală „Alma Mater”, în numele celor peste 250 000 de salariați ale căror interese le reprezintă au decis – în această perioadă de proteste zilnice în fața sediului Ministerului Educației și Cercetării generate de intrarea în vigoare a Legii nr. 141/2025 privind unele măsuri fiscal bugetare – să uzeze de dreptul cetățenilor la inițiativă legislativă prevăzut de art.74 alin. (1) din Constituția României, revizuită.

„În acest sens, am hotărât constituirea, din reprezentanți ai federațiilor noastre, a unui comitet de inițiativă legislativă pentru a declanșa procedura de strângere  a 100.000 de semnături de la cetățeni cu drept de vot din cel puțin un sfert din județele țării, pentru susținerea unui proiect de lege privind unele măsuri în domeniul învățământului, prin care să se înlăture măsurile dispuse arbitrar, fără un studiu de impact, prin Legea nr. 141/2025 și care aruncă sistemul educațional în criză.  

Având în vedere subfinanțarea cronică a învățământului și gravele probleme pe care Legea nr. 141/2025 le-a generat sistemului și salariaților săi, recurgem la acest demers de strângere de semnături pentru promovarea de către cetățenii cu drept de vot a unui proiect de lege. 

Prin acest proiect de lege propunem abrogarea prevederilor privind majorarea efectivelor de elevi, preșcolari și/sau antepreșcolari, a celor privitoare la mărirea normei  didactice de predare, a celor care reglementează un tarif la plata cu ora la un nivel mult inferior celui care s-a aplicat 28 de ani (de la data intrării în vigoare a Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic și până în prezent) și a celor referitoare la modificarea degrevărilor personalului didactic de conducere, de îndrumare și control. De asemenea propunem creșterea la 3 salarii de bază ale persoanei, a cuantumului primei de instalare neimpozabilă ce se acordă, începând cu anul școlar 2026-2027, personalului didactic repartizat cu statut de cadru didactic titular în unități de învățământ aflate în zone din mediul rural, defavorizate sau izolate. 

După ce proiectul de lege va obține avizul Consiliului Legislativ și va fi publicat în Monitorul Oficial, va exista o perioadă de maximum 6 luni în care trebuie să strângem cele peste 100000 de semnături și să  îl înregistrăm la Camera Deputaților- prima cameră competentă.

Prin promovarea acestui proiect de inițiativă legislativă, F.S.L.I., F.S.E. „SPIRU HARET” și F.N.S. „Alma Mater” lansează „o provocare” întregii clase politice din România care, în mod demagogic, declară că învățământul românesc este o „prioritate națională”, dar, în realitate, an de an, școala românească și salariații săi au fost tratați ca „cenușăreasa” sistemului bugetar și primii sacrificați ori de câte ori s-au dispus măsuri de reducere a deficitului bugetar. 

Ne exprimăm speranța că, pe parcursul dezbaterilor parlamentare, politicienii vor da dovadă de voința politică necesară pentru adoptarea acestui proiect de lege în forma propusă de federațiile noastre.

Este momentul ca întreaga clasă politică să înțeleagă că nu se mai poate face învățământ european cu costuri dâmbovițene și că ieșirea României din criză nu se poate realiza prin sacrificarea personalului din învățământ și bulversarea întregului sistem educațional.

Federația Sindicatelor  Libere din Învățământ, Federația Sindicatelor din Educație „SPIRU HARET” și Federația Națională Sindicală „Alma Mater” fac apel la întreaga societate civilă, la părinți și elevii majori, la studenți pentru a ne sprijini în strângerea a minimum 100.000 de semnături necesare pentru promovarea în  Parlament a inițiativei noastre legislative”, au transmis sindicaliștii.

