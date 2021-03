Fără permis și drogat la volan, a vrut să mituiască un polițist cu 10.000 de lei

Ca urmare a cercetărilor efectuate de poliţiştii anticorupţie ai Direcţiei Generale Anticorupţie - Serviciul Judeţean Anticorupţie Iaşi, la delegarea şi sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Iaşi, două persoane au fost trimise în judecată sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de dare de mită, în timp ce cu o altă persoană, cercetată pentru comiterea aceleiaşi infracţiuni, s-a încheiat acord de recunoaştere a vinovăţiei, se arată într-un comunicat de presă.



În primul caz, procurorul din cadrul Parchetul de pe lângă Tribunalul Iaşi a dispus trimiterea în judecată, în stare de arest la domiciliu, a unui inculpat pentru săvârşirea infracţiunilor de dare de mită, conducerea unui vehicul fără permis de conducere şi conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe (psihoactive).



În fapt, la data de 21.01.2021, pe raza com. Scânteia, jud. Iaşi, inculpatul a fost oprit în trafic de către un echipaj de poliţie din cadrul Postului de Poliţie Scânteia, jud. Iaşi, constatându-se că a condus autoturismul personal fără a deţine permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule şi sub influenţa unor substanţe interzise (psihoactive).

A vrut să-i dea polițistului 10.000 de lei





În timp ce era condus cu autospeciala la postul de poliţie, inculpatul a promis unuia dintre agenţi, că este dispus să îi dea toate economiile sale, în sumă de 10.000 lei, pentru a nu dispune măsurile legale pentru conducere fără permis deoarece, în luna martie 2021, era programat pentru susţinerea probei practice pentru obţinerea permisului de conducere. Deşi a fost refuzat, a reeditat oferta pe traseul spre sediul I.M.L., unde a fost condus în vederea recoltării de mostre biologice, situaţie în care a precizat că are la domiciliu suma de 2.800 de lei pe care ar putea să i-o dea poliţistului imediat, iar diferenţa până la totalul sumei de 10.000 de lei, deţinută pe un card de economii, o va da şefului de post în luna februarie 2021.



Ca urmare a denunţului formulat de poliţist, în aceeaşi zi, s-a organizat acţiunea de prindere în flagrant în timpul căreia inculpatul a dat, în mod direct, pentru sine, suma de 500 lei agentului de poliţie, pentru ca acesta să nu efectueze cercetări penale sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducere pe drumurile publice a unui vehicul fără permis de conducere.



Dosarul penal a fost iniţiat de către lucrătorii D.G.A. - Serviciul Judeţean Anticorupţie Iaşi, pe baza denunţului telefonic al agenţilor de poliţie din Scânteia, iar activităţile operative organizate pentru obţinerea probatoriului în cauză, care s-au concretizat în acţiunea de prindere în flagrant a persoanei denunţate, au fost realizate sub directa coordonare a procurorului de caz.

Băut la volan





Al doilea caz face referire la un inculpat trimis în judecată, în stare de libertate, tot pentru săvârşirea infracţiunii de dare de mită.



În fapt, la data de 22 noiembrie 2020, inculpatul a oferit, în mod direct, pentru sine, unui agent de poliţie din cadrul Postului de Poliţie Ciurea, o sumă de bani, în scopul neîndeplinirii atribuţiilor de serviciu, respectiv pentru a nu lua măsurile de constatare a infracţiunii de conducere sub influenţa băuturilor alcoolice şi pentru a nu-l conduce pe inculpat la sediul I.M.L. Iaşi pentru prelevare de mostre biologice. Totodată, contrar atribuţiilor de serviciu, agentul de poliţie ar fi trebuit să acorde inculpatului, în mod nelegal, permisiunea de a lăsa autoturismul în locaţia în care a fost depistat în trafic şi de a pleca la domiciliul situat în apropierea locaţiei în care a fost depistat în trafic.



Dosarul penal a fost iniţiat de către lucrătorii Serviciului Judeţean Anticorupţie Iaşi pe baza denunţului telefonic al agentului de poliţie menţionat mai sus, iar activităţile operative au fost organizate şi realizate sub directa coordonare a procurorului de caz.

Dare de mită și furt de energie electrică





În cel de-al treilea caz, procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Iaşi a încheiat acordul de recunoaştere a vinovăţiei cu un inculpat, persoană fără calitate specială, faţă de care a propus condamnarea la pedeapsa de 1 an şi 9 luni închisoare cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, pentru săvârşirea infracţiunilor de dare de mită, furt de energie electrică şi executarea sau folosirea de instalaţii clandestine în scopul racordării directe la reţea sau pentru ocolirea echipamentelor de măsurare, din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale.



În fapt, în data de 28 iulie 2020, inculpatul a promis martorului denunţător, inspector energetic la o societate de furnizare electrică din Iaşi, în mod direct, pentru sine, suma de 1.000 de lei, pentru neîndeplinirea unor îndatoriri de serviciu. Inspectorul energetic ar fi trebuit astfel să nu predea documentele, datele şi probele obţinute în urma unei constatări energetice, respectiv utilizarea unei instalaţii clandestine executate la domiciliul inculpatului, în scopul sustragerii de de energie electrică şi a racordării directe la reţeaua societăţii energetice, prin ocolirea grupului de măsurare şi reducerea consumului oficial înregistrat trimestrial de către consumator.



Dosarul penal a fost înregistrat iniţial la Serviciul Judeţean Anticorupţie Iaşi, pe baza denunţului formulat de către inspectorul energetic, iar activităţile operative pentru probarea activităţii infracţionale au fost organizate şi realizate sub directa coordonare a procurorului de caz.