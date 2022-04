Fără Kate Middleton, familia regală „s-ar prăbuși”. Instituția se sprijină pe „umerii subțiri” ai ducesei de Cambridge, potrivit unei surse importante

În noua sa carte, The Palace Papers, reputata expertă regală, Tina Brown, scrie: „În 2011, semnul de întrebare asupra lui Kate Middleton a fost dacă o fată cu origini atât de neexaltate ar putea evolua cu succes într-o viitoare regină. Acum singura întrebare este cum ar putea supraviețui Casa Windsor fără ea.”

La 11 ani și o zi de când Kate a intrat în familia regală, Brown spune că ducesa este cea care a împiedicat prăbușirea monarhiei britanice și că viitorul instituției se bazează pe „umerii ei subțiri”.

„[Familia regală], cred, s-ar prăbuși în acest moment fără ea, deoarece ea este singura femeie modernă și frumoasă care este bine educată, își etalează forța proprie și dorește de fapt să se angajeze în rigorile acestei instituții”, spune Brown. „Nu multe tinere ar putea face asta.”

Brown spune că Kate a avut nevoie de „multă grijă și strategie pentru a se căsători cu William” și a fost, în mare parte, condusă pe acest drum de mama ei, Carole Middleton.

„Au fost îndrăgostiți nebunește pe tot parcursul, dar... trecând de la stadiul de iubita, la viitoarea regină, acesta este un curs cu obstacole”, spune Brown. „În orice moment ar fi putut călca pe pătrățelul greșit și ar fi putut avea parte de mușcătura unui șarpe.”

Un alt expert în familia regală, de multă vreme, Robert Jobson, a cărui carte, William at 40: The Making of a Modern Monarch, apare exact la timp pentru aniversarea a patruzeci de ani a Ducelui de Cambridge, spune că Kate este o forță calmantă pentru viitorul rege.

„Au o relație solidă și ea îi dă încredere”, spune Jobson, pentru The Mirror. „Nu există gelozie, nu există fricțiuni – sunt fericiți pentru succesele celuilalt.”

Ce poreclă avea Kate Middleton înainte să fie cu prinţul William

Porecla pe care Kate Middleton o avea în facultate i-ar fi atras atenţia prinţului William, acesta fiind şi motivul pentru care al doilea om în succesiunea la tron ar fi curtat-o pe actuala sa soţie.

Kate Middleton a studiat istoria artei la Universitatea St. Andrews din Fife, Scoţia. La Săptămâna Bobocilor, eveniment tradiţional pentru întâmpinarea noilor studenţi, Kate a primit şi o poreclă.

Katie Nicholl, biograf regal, a spus în cartea sa despre Săptămâna Bobocilor petrecută de Kate în Scoţia că "Kate se relaxa des în camera de zi, cu o cană de ceai în mână, citind articole de ziar pe care tatăl ei i le trimitea prin mail sau îşi cunoştea mai bine colegii", conform The Mirror.

Conform acesteia, porecla pe care Kate Middleton şi-a câştigat-o la finalul săptămânii era "Frumoasa Kate".

"Era mai rezervată decât multe alte tinere, dar frumuseţea ei naturală era evidentă. Bronzată după concediul din Barbados cu părinţii săi, în formă pentru că alerga în fiecare dimineaţă şi înota, radia încredere", a mai scris Nicholl.

