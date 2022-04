Kate Middleton a purtat o ținută-tribut pentru prințesa Diana, la slujba de Paște. Cât au costat piesele purtate de ducesă

Pentru slujba la Capela St George de la Castelul Windsor, Kate Middleton a purtat o rochie albastră, de la una dintre mărcile ei preferate, Emilia Wickstead. Piesa se află în dulapul ei de o jumătate de deceniu; a purtat-o ultima dată în timpul unei vizite în Luxemburg, în 2017.

De data aceasta, ducesa de Sussex, în vârstă de 40 de ani, a completat-o ​​cu o bandă de crepon albastră de Jane Taylor, cercei cu perle și diamante de la Cassandra Goad (6.293 de dolari), un clutch asortat (370 de dolari) și pantofii de la Emmy London (415 de dolari).

Fiica ei de 6 ani, Prințesa Charlotte, s-a asortat într-o rochie cu flori albastru pal, cu un guler Peter Pan, împerecheat cu dresuri asortate și un cardigan drăguț bleumarin.

Lui Kate și Charlotte li s-au alăturat prințul William și prințul George, care s-au coordonat, amândoi purtând costume bleumarin.

William, în vârstă de 39 de ani, purta o cămașă albă și cravată roșie, în timp ce George, în vârstă de 8 ani, și-a asortat mama și sora într-o cămașă albastru deschis și cravată bleumarin.

Mezinul, Prințul Louis, care împlinește 4 ani pe 23 aprilie, nu a participat.

