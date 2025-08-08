Familia Regală a României, mesaj la moartea Rodicăi Coposu

Familia Regală regretă moartea Rodicăi Coposu, sora fostului lider ţărănist Corneliu Coposu, şi afirmă că a admirat efortul lor de a readuce în memoria societăţii româneşti remarcabila moştenire spirituală, politică şi morală a fratelui lor.



"Familia Regală a aflat cu profundă tristeţe vestea trecerii la Domnul a doamnei Steluţa Lucia Rodica Coposu, sora omului de stat Corneliu Coposu. În anul 1995, Regina Ana şi Custodele Coroanei au fost alături de Rodica şi Flavia Coposu la funeraliile fratelui lor. Împreună cu sora ei, Flavia, în anul 1996, Rodica Coposu a pus bazele Fundaţiei Corneliu Coposu, care duce mai departe principiile şi valorile în care marele om politic a crezut întreaga sa viaţă", transmite vineri Familia Regală a României, într-o postare pe Facebook.



Familia Regală a fost legată de surorile Coposu şi a admirat efortul lor de a readuce în memoria societăţii româneşti remarcabila moştenire spirituală, politică şi morală a fratelui lor.



Susţinătoare a principiilor şi valorilor Coroanei Române, Rodica Coposu a primit în anul 2009 din partea Regelui Mihai I, odată cu sora sa Flavia, Crucea Casei Regale a României.



În anul 2014, Familia Regală, alături de Flavia şi Rodica Coposu, a comemorat centenarul naşterii lui Corneliu Coposu, la Palatul Elisabeta, un omagiu adus loialitatăţii neclintite a familiei Coposu faţă de Coroana Română şi faţă de contribuţia sa remarcabilă la destinul democratic al României, mai transmite Familia Regală a României.



Steluţa Lucia Rodica Coposu, sora cea mai mică a fostului lider ţărănist Corneliu Coposu şi preşedinta Fundaţiei care îi poartă numele, a încetat din viaţă joi dimineaţă.



Anunţul a fost făcut de Ion-Andrei Gherasim, preşedintele executiv al Fundaţiei Corneliu Coposu, printr-o postare publică.



"Cu sufletul zdrobit de durere, vă anunţ că în dimineaţa aceasta doamna preşedinte a Fundaţiei Corneliu Coposu, sora cea mai mică a Seniorului şi ultima pe linie directă din greu încercata familie Coposu, Steluţa Lucia Rodica Coposu, a urcat la Cer să-i întâlnească pe toţi cei dragi ai săi", se arată în mesaj.



Născută la 26 septembrie 1932, în comuna Bobota, judeţul Sălaj, Steluţa Coposu a urmat studii liceale şi universitare în Bucureşti, absolvind Institutul Politehnic în 1956. A lucrat peste trei decenii la Institutul de Studii şi Proiectări Energetice din Capitală. După moartea fratelui său, Corneliu Coposu, a contribuit decisiv la înfiinţarea Fundaţiei ce poartă numele acestuia, în anul 1996.

