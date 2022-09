Factura primită de Mugur Ciuvică / video

„Eu stau într-un apartament în care consum cam la fel, nu am făcut mari economii. Am o casă de 4 camere, în jur de 100 de metri, deci un apartament măricel. Am totul electric în casă, inclusiv aragaz și cuptor, și plătesc la fel ca anul trecut. În jur de 200 de lei plătesc lumina pe lună. Așa am plătit-o și anul trecut, așa o plătesc și acum.

Sunt la un furnizor străin mare, am contract, am tot ce e nevoie. M-am agitat și eu un pic la începutul anului, când a fost agitația, mă uitam și eu acolo, nu înțelegeam nimic din factură, dar, una peste alta, banul pe care îl plătește românul, 98% dintre români, e prețul plafonat. Care-i supărarea? Or fi niște accidente, pot fi probleme, dar în rest, dacă 2% din consumatorii din România consumă foarte mult curent electric, au cine știe ce aparate, să plătească mai mult. Eu am avut și aer condiționat astă vară și atât plătesc“, a spus Mugur Ciuvică la emisiunea „Miercurea Neagră“, la DC News.

Ministrul elvețian al Simonetta Sommaruga le-a explicat cetățenilor și companiilor cum pot folosi resursele cu moderație în timpul crizei energetice.

Printre măsurile promovate de aceasta se numără încălzirea moderată, stingerea luminilor, răcirea frigiderului la teperaturi nu foarte scăzute și dușurile în doi. Ministrul energiei a atras imediat atenția cu această din urmă propunere de economisire a energiei.

Într-un interviu acordat „Tages-Anzeiger”, aceasta a adăugat: „Știu că dușul în doi de la o anumită vârstă nu mai este confortabil pentru toată lumea”.

Mugur Ciuvică, comentarii

Mugur Ciuvică, președintele Grupului de Investigații Politice, a intervenit telefonic la Antena 3, la emisiunea News Hour with CNN, unde a comentat recomandarea ministrului Simonetta Sommaruga din Elveția:

„În general, în mod absolut surprinzător, mie mi se pare că pe tema asta cu energia, Guvernul din România pare printre cele mai sănătoase la cap din Europa. Până la urmă au luat măsurile alea cu plafonarea, compensarea și dubla impozitare (...). Nu știu ce bonificații vrea să mai dea acum, că există deja bonificațiile în sensul în care cine consumă foarte puțin curent, până în 100 kwt plătește mai puțin, cine consumă mai mult, plătește ceva mai mult, cine depășește 300 de kwt, plătește prețul pieței. Aia e bonificația (...). Nu știu, cu indicațiile astea... Nu vorbesc de doamna aia, care pare că e pierdută în spațiul energetic”, a spus Mugur Ciuvică (citește AICI).

