Explozie la Letea Veche: Noi detalii despre răniți

Una dintre cele trei persoane adulte, care au suferit arsuri, în urma exploziei care a avut loc miercuri la o casă din localitatea băcăuană Letea Veche, a fost adusă pentru îngrijiri medicale la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă din Timişoara. Alte două persoane primesc îngrijiri la Spitalul Bagdasar-Arseni din Capitală, transmite Agerpres.



Ultimul pacient adult a ajuns la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă din Timişoara şi este în curs de evaluare de specialitate. Statusul clinic este în evoluţie, a anunţat Ministerul Sănătăţii.

Răniții au fost transportați cu aeronave SMURD





În urma exploziei unei butelii, care a fost urmată de un incendiu, a suferit răni şi un minor de 14 ani, care a ajuns la Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii "Grigore Alexandrescu din Capitală.



Cei patru pacienţi răniţi în urma exploziei din localitatea Letea Veche, judeţul Bacău, au ajuns la unităţile medicale specializate. Transferul aerian a fost asigurat cu aeronave SMURD, aparţinând Inspectoratului General de Aviaţie al MAI - de la Punctele de Operare Aeromedicale din Galaţi, Braşov, Constanţa, Târgu Mureş şi Caransebeş. Ulterior, victimele au fost preluate cu Unităţi de Terapie Intensivă Mobilă, de la fiecare punct de aterizare al elicopterelor (atât în Bucureşti, cât şi Timişoara) şi transportate la spital. (...) Menţionăm că transferul a fost rezultatul unei colaborări strânse între Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul Ministerului Afacerilor Interne şi Ministerul Sănătăţii, pentru asigurarea unei gestionări rapide şi eficiente a situaţiei. Mulţumim tuturor salvatorilor implicaţi - pompieri, piloţi, medici, asistenţi, voluntari - pentru profesionalismul şi dedicarea cu care au acţionat, a transmis IGSU.

