Exemplul pe care-l dă Suedia: Mută o biserică de 670 de tone pe un teren mai sigur. Cum e posibil - Video

O biserică de lemn istorică din nordul Suediei este mutată la cinci kilometri distanţă, în cadrul relocării oraşului minier Kiruna, unde extracţia subterană de minereu de fier a făcut ca terenul să devină instabil.

Mii de curioşi s-au adunat marţi pentru a urmări mutarea, a relatat agenţia suedeză de presă TT. Imaginile televizate au arătat biserica de 672 de tone deplasată prin oraş pe o platformă special amenajată, transmite marți DPA.



Kiruna, care găzduieşte cea mai mare mină subterană de minereu de fier din lume, a început mutarea centrului său cu câţiva kilometri spre est în urmă cu mai mulţi ani, din cauza riscului tot mai mare de alunecări de teren şi de prăbuşiri de clădiri.

Video

Cât va dura relocarea



Biserica, construită în 1912 în stil romantic naţional, este mutată cu o viteză de circa 500 de metri pe oră. Relocarea este aşteptată să dureze două zile.



Regele Carl al XVI-lea Gustaf era aşteptat la eveniment, iar marţi seara formaţia KAJ, care a reprezentat Suedia la Eurovision, urmează să susţină un concert la Kiruna, scrie Agerpres.

