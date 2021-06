EURO 2020 - Programul complet al turneului final

Meciul de deschidere va fi cel dintre Italia şi Turca, pe 11 iunie, pe Stadio Olimpico din Roma. Finala va avea loc la Londra, pe Wembley.



Grupa A (Roma şi Baku): Turcia, Italia, Ţara Galilor, Elveţia;

Grupa B (Copenhaga şi Sankt Petersburg): Danemarca, Finlanda, Belgia, Rusia;

Grupa C (Amsterdam şi Bucureşti): Olanda, Ucraina, Austria, Macedonia de Nord;

Grupa D (Londra şi Glasgow): Anglia, Croaţia, Scoţia, Cehia;

Grupa E (Sevilla şi Sankt Petersburg): Spania, Suedia, Polonia, Slovacia;

Grupa F (Munchen şi Budapesta): Ungaria, Portugalia, Franţa, Germania.



Programul turneului final (ora României):

Vineri 11 iunie

Turcia - Italia (22:00, Roma, Grupa A)



Sâmbătă 12 iunie

Ţara Galilor - Elveţia (16:00, Baku, Grupa A)

Danemarca - Finlanda (19:00, Copenhaga, Grupa B)

Belgia - Rusia (22:00, St Petersburg, Grupa B)



Duminică 13 iunie

Anglia - Croaţia (16:00, Londra, Grupa D)

Austria - Macedonia de Nord (19:00, Bucureşti, Grupa C)

Olanda - Ucraina (22:00, Amsterdam, Grupa C)



Luni 14 iunie

Scoţia - Cehia (16:00, Glasgow, Grupa D)

Polonia - Slovacia (19:00, St Petersburg, Grupa E)

Spania - Suedia (22:00, Sevilla, Grupa E)



Marţi 15 iunie

Ungaria - Portugalia (19:00, Budapesta, Grupa F)

Franţa - Germania (22:00, Munchen, Grupa F)



Miercuri 16 iunie

Finlanda - Rusia (16:00, St Petersburg, Grupa B)

Turcia - Ţara Galilor (19:00, Baku,Grupa A)

Italia - Elveţia (22:00, Roma, Grupa A)



Joi 17 iunie

Ucraina - Macedonia de Nord (16:00, Bucureşti, Grupa C)

Danemarca - Belgia (19:00, Copenhaga, Grupa B)

Olanda - Austria (22:00, Amsterdam, Grupa C)



Vineri 18 iunie

Suedia - Slovacia (16:00, St Petersburg, Grupa E)

Croaţia - Cehia (19:00, Glasgow, Grupa D)

Anglia - Scoţia (22:00, Londra, Grupa D)



Sâmbătă 19 mai

Ungaria - Franţa (16:00, Budapesta, Grupa F)

Portugalia - Germania (19:00, Munchen, Grupa F)

Spania - Polonia (22:00, Sevilla, Grupa E)



Duminică 20 iunie

Italia - Ţara Galilor (19:00, Roma, Grupa A)

Elveţia - Turcia (19:00, Baku, Grupa A)



Luni 21 iunie

Macedonia de Nord - Olanda (19:00, Amsterdam, Grupa C)

Ucraina - Austria (19:00, Bucureşti, Grupa C)

Rusia - Danemarca (22:00, Copenhaga, Grupa B)

Finlanda - Belgia (22:00, St Petersburg, Grupa B)



Marţi 22 iunie

Cehia - Anglia (22:00, Londra, Grupa D)

Croaţia - Scoţia (22:00, Glasgow, Grupa D)



Miercuri 23 iunie

Slovacia - Spania (19:00, Sevilla, Grupa E)

Suedia - Polonia (19:00, St Petersburg, Grupa E)

Germania - Ungaria (22:00, Munchen, Grupa F)

Portugalia - Franţa (22:00, Budapesta, Grupa F)



OPTIMI DE FINALĂ

Sâmbătă 26 iunie

1: 2A - 2B (19:00, Amsterdam)

2: 1A - 2C (21:00, Londra)



Duminică 27 iunie

3: 1C - 3D/E/F (19:00, Budapesta)

4: 1B - 3A/D/E/F (22:00, Sevilla)



Luni 28 iunie

5: 2D - 2E (19:00, Copenhaga)

6: 1F - 3A/B/C (22:00, Bucureşti)



Marţi 29 iunie

7: 1D - 2F (19:00, Londra)

8: 1E - 3A/B/C/D (22:00, Glasgow)



SFERTURI DE FINALĂ

Vineri 2 iulie

sfert 1: câştigătoarea optimii de finală 6 - câştigătoarea optimii de finală 5 (19:00, St Petersburg)

sfert 2: câştigătoarea optimii de finală 4 - câştigătoarea optimii de finală 2 (22:00, Munchen)



Sâmbătă 3 iulie

sfert 3: câştigătoarea optimii de finală 3 - câştigătoarea optimii de finală 1 (19:00, Baku)

sfert 4: câştigătoarea optimii de finală 8 - câştigătoarea optimii de finală 7 (22:00, Roma)



SEMIFINALE

Marţi 6 iulie

semifinala 1: câştigătoarea sfertului 2 - câştigătoarea sfertului 1 (22:00, Londra)



Miercuri 7 iulie

semifinala 2: câştigătoarea sfertului 4 - câştigătoarea sfertului 3 (22:00, Londra)



Finala

Duminică 11 iulie

câştigătoarea semifinalei 1 - câştigătoarea semifinalei 2 (22:00, Londra).

Sursa: Agerpres