"Este un sentiment pe care nu poți să-l înțelegi". Mălina Avasiloaie, primele declarații după nașterea primului său copil: Îi dau dreptate mamei...

Mălina Avasiloaie și Alin Gabor trăiesc cea mai frumoasă perioadă din viața lor, după ce artista a născut un băiețel perfect sănătos. Venirea pe lume a celui mic a fost una extrem de așteptată de cei doi părinți, care și-au dat seama că sunt suflete pereche chiar din primul moment în care s-au întâlnit. Vedeta, în vârsta de 24 de ani, a născut la Spitalul Municipal din Moinești, județul Bacău, locul natal al artistei, iar acum așteaptă cu entuziasm să fie externată și să poată să-și ducă puiul acasă. În exclusivitate pentru Spectacola, Mălina Avasiloaie a vorbit despre despre sentimentele unice care o încearcă în această perioadă și despre cum se simte, la două zile de când a adus pe lume primul ei copil.

"El a fost primul care a schimbat scutecul"

"Este un copil sănătos, eu sunt bine, mă recuperez. După ziua de 2 august, pe care eu o consider chiar sărbătoarea vieții mele, după cum am scris și pe Instagram, pot să zic că am devenit o feministă convinsă și că aprecierea mea față de mame și de femei, în general, a crescut cu mult. Am văzut prin câte sacrificii trece o mamă și cum s-a dezvoltat simțul acesta matern de a fi în stare să suporți orice durere, numai ca puiul tău să fie bine.

Dacă ar fi să descriu într-un cuvânt acea zi ar fi ”revelație” pe toate planurile, iar venirea lui bebe pe lume a avut un impact uimitor asupra relației dintre mine și Alin. L-am văzut pe Alin în postura de tătic și, chiar dacă mi-l imaginam un tată bun, pentru că altfel nu aș fi făcut pasul acesta alături de el, nu mi-l închipuiam totuși atât de grijuliu, atât de curajos și de dornic să învețe, el a fost primul care a schimbat scutecul. Aștept să mă externez, să ajung acasă la cei dragi. Atât în familia mea, cât și în cea a lui Alin, este o sărbătoare, e un copil așteptat, un copil dorit de toată lumea.”, a declarat Mălina Avasiloaie în exclusivitate pentru Spectacola.

"Chiar este fericirea absolută"

Artista nu poate să explice ce sentimente o încearcă atunci când își ține copilul în brațe și este pregătită pentru toate provocările ce vor veni de acum înainte, chiar dacă nu vor fi cele mai ușoare.

"Este un sentiment pe care nu poți să-l înțelegi decât atunci când îl trăiești. Îi dau dreptate acum mamei când îmi spunea ”Vei înțelege când o să fii și tu mamă”. E incredibilă conexiunea care deja s-a creat între mine și el. Îmi doresc foarte mult să-l alăptez și fac asta deja. Sentimentul pe care-l am atunci când se așază la sânul meu este de nedescris, simt că acolo e cea mai mare siguranță a lui și stă în mâinile mele ca el să se hrănească.

E minunat să știi că poți să-ți hrănești puiul. M-am înarmat cu multă răbdare pentru perioada care va urma, pentru nopțile nedormite, nu ne așteptăm să fie totul roz, dar știm că va fi cea mai frumoasă perioadă din viața noastră, deja este un sentiment și moment pe care nu avem cum să-l comparăm cu nicio altă emoție din trecut, la niciun alt moment de fericire la care ne raportam noi înainte. Chiar este fericirea absolută.”, ne-a mai spus artista în exclusivitate.

