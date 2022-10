"Este un miracol ce mi s-a întâmplat". Ce spune Rona Hartner în fiecare dimineață când se trezește: Atunci, lucrurile se întâmplă într-un alt fel

"Cred că se vede că sunt bine, mulțumesc lui Dumnezeu. Merg la control din 6 în 6 luni. Acum mi-au ieșit analizele impecabile. Mai am de făcut în ianuarie. Din fericire, sunt foarte bine și mă simt foarte bine. Și am început să pot să-mi intru în tonusul meu normal. Pentru mine este un miracol ce mi s-a întâmplat, adică îmi dau seama că… marile sechele după chimioterapie trebuia să dureze 7 ani și la mine au dispărut într-un an. Cred că Dumnezeu mă iubește enorm, că mă răsfață.

Nu m-am lăsat să pic în niciun fel de groapă sufletească, pentru că, în fiecare zi, trebuie să ne ordonăm cei 15.000 de neuroni în noi care se nasc, înspre credință, că, dacă nu începem prin a fi credincioși, și necredința se infiltrează. Trebuie, în fiecare dimineață, când ne trezim, să zicem “Doamne, cred în Tine”. Măcar atât. Și să le spunem neuronilor noi “Tu vii într-un corp care crede. Tu trebuie să te aliniezi la ceea ce cred eu”. Și să spui corpului tău “Rămâi în aceeași zonă. Crezi și trebuie să creștem în credință în fiecare zi”. O relație cu Dumnezeu e importantă.

Atunci, lucrurile se întâmplă într-un alt fel, mult mai minunat și viața e o surpriză permanentă. Dumnezeu, în primul rând, ne pregătește surprize. Nu trebuie să ne fie frică niciodată de viitor pentru că surprizele lui Dumnezeu sunt obligatoriu agreabile", a spus Rona Hartner pentru ciao.ro.

Rona Hartner a trecut în 2021 prin divorțul de francezul Herve Camilleri, după trei ani de căsnicie. Actele au fost semnate oficial la notar pe data de 17 septembrie 2021, într-un moment plin de emoție.

"Am semnat, în sfârșit, actele de divorț. Herve nu mai voia să semneze. În ziua semnăturii, pe 17 septembrie, a zis că, de fapt, nu a vrut niciodată să divorțeze. Am rămas eu aceea care voia să divorțeze. Asta este, cred că am făcut bine chestia asta. Noi doi am fost foarte fericiți, nu a fost cinema, însă când a fost rău a fost atât de rău, încât a depășit tot ce se putea. Când trebuia să semnăm, el nu a mai vrut. Ne-am prins toți la final. Până la urmă a semnat cu lacrimi în ochi, apoi mi-a dat un buchet de flori și o scrisoare de dragoste", a declarat atunci Rona Hartner, la Prima TV.

Rona Hartner vrea să-și refacă viața după divorț și spune că și-a vindecat sufletul prin credință și știe deja ce calități trebuie să aibă viitorul ei partener.

"Sufletul durează mult până să-l vindeci, medicamentul meu este Iisus, el știe exact cum să mă vindece și, din nefericire, rana a rămas mult timp deschisă, așa că pe parcurs acum, se repară, se repară pentru că noi nu trăim pentru ceea ce vedem pe lumea asta, că și creștini, trăim pentru ceea ce nu vedem, ceea ce simțim că o să ne dea Dumnezeu, promisiunile pe care nu le vedem", a declatat ea, pentru ciao.ro. Citește mai departe>>

