Rona Hartner, despre DIVORȚ și noua relație: Știam că nu o să meargă. Acum știu cu ce fel de bărbat m-aș înțelege, dar oare EXISTĂ?

Rona Hartner a trecut în 2021 prin divorțul de francezul Herve Camilleri, după trei ani de căsnicie.

Actele au fost semnate oficial la notar pe data de 17 septembrie 2021, într-un moment plin de emoție.

"Am semnat, în sfârșit, actele de divorț. Herve nu mai voia să semneze. În ziua semnăturii, pe 17 septembrie, a zis că, de fapt, nu a vrut niciodată să divorțeze. Am rămas eu aceea care voia să divorțeze. Asta este, cred că am făcut bine chestia asta. Noi doi am fost foarte fericiți, nu a fost cinema, însă când a fost rău a fost atât de rău, încât a depășit tot ce se putea. Când trebuia să semnăm, el nu a mai vrut. Ne-am prins toți la final. Până la urmă a semnat cu lacrimi în ochi, apoi mi-a dat un buchet de flori și o scrisoare de dragoste", a declarat atunci Rona Hartner, la Prima TV.

Rona Hartner, declarații despre fostul soț. "Știam că nu o să meargă. Îmi reproșez că nu mi-am ascultat instinctul"

Rona Hartner vrea să-și refacă viața după divorț și spune că și-a vindecat sufletul prin credință și știe deja ce calități trebuie să aibă viitorul ei partener.

"Sufletul durează mult până să-l vindeci, medicamentul meu este Iisus, el știe exact cum să mă vindece și, din nefericire, rana a rămas mult timp deschisă, așa că pe parcurs acum, se repară, se repară pentru că noi nu trăim pentru ceea ce vedem pe lumea asta, că și creștini, trăim pentru ceea ce nu vedem, ceea ce simțim că o să ne dea Dumnezeu, promisiunile pe care nu le vedem", a declatat ea, pentru ciao.ro

Întrebată dacă mai ține legătura cu fostul soț, Herve, Rona Hartner a spus: "Nu prea am mai ținut legătura cu el. Ne dăm seama că e mai bine să nu mai fim amândoi în legătură. Asta este… Cred că este mult mai bine așa. Și chiar dacă sunt în sufletul nostru multe contradicții, și din când în când am vrea să vorbim, fiincă eram obișnuiți să vorbim, așa, împreună, e mai bine să nu vorbim. Pentru că trebuie să fie fiecare vindecat, pe partea lui, de toate greutățile. Ceea ce îmi reproșez, eu consider că este 50-50% un divorț. Când divorțezi, sigur este și partea ta de vină. Și, în primul rând, ce pot să îmi reproșez este că de la început știam că nu o să meargă. De la început știam că trebuie să fiu foarte atentă. La un moment dat am avut efectiv încredere că ceea ce mi se pare mie este un pic fragil între noi. Știam foarte clar, pe deoparte că…eu am avut sentimentul ăsta că nu o să dureze. Dar nu mi-am imaginat că se va termina așa de repede. Dar știi cum e, avem un instinct al nostru pe care nu-l ascultăm. Asta îmi reproșez, că nu mi-am ascultat instinctul".

Cum arată bărbatul potrivit pentru Rona Hartner: Nu mă gândesc deloc să îmi refac viața, dar dacă se ivește ocazia și persoana potrivită, cred că acum sunt capabilă

"Încep anul 2022 cu foarte multe speranțe. Deocamdată nu mă gândesc deloc să îmi refac viața. Dar dacă se ivește ocazia și persoana potrivită, cred că acum sunt capabilă, în sfârșit, să înțeleg, cu cine și cu ce profil de bărbat m-aș înțelege. Cred că măcar experiența cu Herve a fost benefică din acest punct de vedere. Știu acum cu ce fel de bărbat m-aș înțelege! Dar oare acest bărbat există? Nu știu! Următorul bărbat din viața mea trebuie să fie blând și smerit cu inima", a mai spus ea.

