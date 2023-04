Erupție de proporții în Rusia: Vulcanul Şiveluci a aruncat cenușă la 20 de kilometri în aer. Sate întregi îngopate

Vulcanul Şiveluci a erupt la scurt timp după miezul nopţii, activitatea lui înregistrând un crescendo pentru ca şase ore mai târziu să expulzeze un nor de cenuşă care s-a răspândit deasupra unei suprafeţe de 108.000 de kilometri pătraţi, conform filialei din Kamceatka a Serviciului de Geofizică al Academiei Ruse de Ştiinţe, informează Agerpres.

More images from towns covered in ash by the Shiveluch eruption. Russian media are reporting that it was the volcano's largest ash emission since 1964. pic.twitter.com/muTgTiE7pq





Din vulcan s-au scurs fluxuri de lavă care au topit zăpada şi au condus la emiterea unei atenţionări de alunecări de noroi pe o autostradă din apropiere, în timp ce satele au fost acoperite cu un strat de cenuşă de 8,5 centimetri, cel mai gros din ultimii 60 de ani.



"Cenuşa a ajuns până la 20 de kilometri altitudine. Norul de cenuşă s-a deplasat în direcţie vestică şi a fost înregistrată o cădere puternică de cenuşă peste satele din apropiere", a declarat Danila Chebrov, director al filialei din Kamceatka a Serviciului de Geofizică.



"Vulcanul se pregătea pentru asta de cel puţin un an... iar procesul continuă, deşi acum s-a mai calmat puţin", a precizat Chebrov.





Potrivit spuselor sale, vulcanul se va linişti pentru moment, însă nu este exclusă formarea altor nori mari de cenuşă. Conform lui Chebrov, fluxurile de lavă nu ar urma să ajungă la satele din regiune.



Echipa de răspuns la erupţia vulcanică din Kamceatka (KVERT) a emis o avertizare cod roşu pentru aviaţie în care se preciza că "activitatea continuă ar putea afecta aeronave internaţionale şi de joasă altitudine".



Unele şcoli din Peninsula Kamceatka, aflată la aproximativ 6.800 kilometri est de Moscova, au fost închise, iar locuitorilor li s-a ordonat să rămână în case, a declarat într-o postare pe Telegram directorul regiunii municipale Ust-Kamchatsky, Oleg Bondarenko.



"Din cauza a ceea ce tocmai am văzut aici cu ochii mei, va fi imposibil pentru copii să meargă la şcoală", a spus el.



Bondarenko a precizat că a fost restabilită alimentarea cu energie electrică, adăugând că a fost furnizată apă potabilă.



Unul dintre cei mai mari şi mai activi vulcani din Kamceatka, Şiveluci, a înregistrat aproximativ 60 de erupţii importante în ultimii 10.000 de ani, cea mai recentă erupţie majoră fiind în 2007.

I’ll leave you all with this one ????



Looks like it’ll need a chisel rather than duster to clean that mess up….



G’night ????



vid: KGBSRAS #Shiveluch #volcano #russia #eruption #cement pic.twitter.com/R264Q2Pq1k