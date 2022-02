Endometrioza este o boală gravă care afectează – la nivel mondial – o femeie din zece. Este considerată o boală tabu cu consecințe teribile. Endometrioza este una dintre principalele cauze a infertilității feminine. Boala presupune dureri insuportabile, tratamente și efectele lor secundare, iar la pacientele cu stadiul 3 sau 4 de boală, intervenții chirurgicale numeroase și chiar infertilitate.

Endometrioza este o boala cronică. Nu se vindecă, dar poate fi ținută sub control cu tratament

Sunt paciente care reușesc să își controleze boala prin alimentație și stil de viață sănătos și sunt și paciente care necesită un tratament cronic pe toată perioada vieții lor, activă hormonal. Rolul intervenției chirurgicale este de a aduce o pacientă din stadiul 3, 4 de boală la stadiul 1, 2. Intervenția nu vindecă, ci doar ameliorează semnificativ afecțiunea, urmând ca celelalte specialități conexe, împreună cu medicul curant să controleze boala. Pacienta, și după operație, rămâne o pacientă cronică.

Endometrioza nu este doar despre scăderea șanselor de a avea copii

O tânără a atras atenția despre endometrioză, pe un grup dedicat persoanelor care au această boală, pentru a arăta că maladia nu este doar despre infertilitate.

„M-am săturat de toată lumea care are impresia că endometrioza este doar despre fertilitate. În cinci luni de când am descoperit endometriomul de pe ovar, am descoperit și probleme de tiroidă, de sâni, și un adenom pe hipofiză. Iar toți apropiații sunt ceva de genul „ahh, îți va fi mai greu să faci copii...”

NU, FRAȚILOR, îmi e greu cu totul. Tratamente, tratamente întinse pe termen neliminat, tratamente experimentale, un organism dereglat cu totul și o viață lipsită de plăceri.

Viață sexuală ori inexistentă, ori cu chiu cu vai, dureri la contact, menstruații jalnic de dureroase și abundente, insomnii, constipație, balonare, dureri de cap, stres, depresie, jenă, grija integrității propriilor organe! Cam asta este endometrioza.

Fetelor, credeți-mă, suntem de-a dreptul EROINE. Suntem atât de puternice că nici nu vă dați seama. Bărbații n-ar avea tăria să treacă nici printr-un sfert din ce trăim noi zilnic! În universul în care endometrioza este știută drept o „problemă de fertilitate”, numai noi cunoaștem adevărul. Vă doresc toată sănătatea din lume și mă rog zilnic să se găsească o soluție și pentru noi!”, a scris tânăra.

DC News a scris, de-a lungul vremii, foarte multe articole despre endometrioză și vom continua să o facem pentru că știm ce înseamnă această boală. La finalul articolului, găsiți și povestea mea cu endometrioza.

VEZI ȘI: EXCLUSIV Raluca Rotariu (Endofoodart), interviu: Am aflat că endometrioza nu dispare, ci se manageriază. „Dieta” pentru femeile care au această boală

Raluca Rotariu, alături de echipa ei de la Endofoodart, a venit în ajutorul femeilor cu endometrioză cu două cărți pe care le-a pus gratuit la dispoziția tuturor persoanelor interesate.

Raluca Rotariu este co-fondator Endofoodart și terapeut în nutriție. Are 24 de ani, a fost diagnosticată cu endometrioză stadiul trei și se află într-o permanentă căutare de rețete gustoase, necezurându-și vreodată gândurile despre această afecțiune.

În acest context, Raluca Rotariu a spus, într-un interviu pentru DC News, cum a luat ființă proiectul Endofoodart

M-am considerat întotdeauna incredibil de norocoasă având posibilitatea de a mânca orice, la orice oră, fără a mă îngrășa. Dieta nu era un cuvânt cunoscut în vocabularul meu și cred că acesta a fost și motivul pentru care am devenit o gurmandă. Din păcate, lucrurile s-au schimbat în momentul în care am aflat despre diagnosticul de endometrioză

„Endofoodart a început din dorința de a ajuta, de a crea o comunitate și de a oferi ce eu, la momentul punerii diagnosticului, mi-aș fi dorit să găsesc. Acum aproape un an am primit diagnosticul de endometrioză și probabil, cum este cazul multor femei, până la momentul respectiv nu mai auzisem de această afecțiune. După controale amănunțite la doctori specializați în endometrioză, am aflat că endometrioza nu dispare, ci se manageriază: prin alimentație, prin sport și cu ajutorul psihicului.

Am început așadar să caut informații despre ceea ce presupune conviețuirea cu endometrioza și am fost surprinsă să descopăr că nu există atât de multe informații precum mă așteptam, luând în considerare faptul că una din zece femei suferă de această afecțiune.

Momentul în care Endofoodart a luat naștere a rămas și sunt convinsă că va rămâne permanent întipărit atât în mintea cât și în sufletul meu: eram în drum spre casă după ce tocmai terminasem cu consultul, căutam informații încontinuu pe telefon, negăsind nimic din ceea ce îmi imaginam eu că voi găsi, iar în disperarea momentului, m-am întors spre partenerul meu și i-am spus: Eu vreau să ajutăm noi. Ne documentăm, punem împreună toate lucrurile pe care știm să le facem, adunăm alături de noi o echipă și ajutăm pe toate cele trei planuri: alimentar, fizic și psihic. Așa a apărut Endofoodart: din dorința de a oferi femeilor un spațiu unde să fie ajutate pe toate planurile, unde să găsească sprijin și înțelegere și unde să se simtă în siguranță să vorbească despre această afecțiune”, ne-a spus Raluca Rotariu, co-Fondator Endofoodart și terapeut în nutriție.

VEZI ȘI: Raluca Rotariu, co-fondator Endofoodart și terapeut în nutriție, ne-a vorbit despre cum s-a cunoscut cu endometrioza, o boală ale cărei simptome puternice erau considerate... normale

„Până la momentul punerii diagnosticului acum un an, nu mai auzisem despre endometrioză. Mă confruntam însă, încă de mică, cu simptomele acestei afecțiuni. Vizitam frecvent medici ginecologi din cauza durerilor insuportabile, dar nimeni nu a pronunțat vreodată acest termen. Primeam de fiecare dată răspunsul: "e normal să ai dureri la menstruație", lucru care m-a făcut să cred că, într-adevăr, așa este.

M-am conformat cu ideea că sunt o persoană mai sensibilă și că va trebui să suport lunar aceste dureri. M-am obișnuit că primele zile de menstruație să mi le petrec în pat, fără a putea sta în picioare, fără a mânca sau fără a putea face sarcini pe care vedeam că alte femei le îndeplinesc fără vreo dificultate în aceste zile.

Continuam însă să îmi spun, de fiecare dată, că această sensibilitate este normală la mine. Anul trecut însă am avut o hemoragie care a fost mai agravată decât de obicei (pentru că și cu acestea mă confruntam lunar, spunându-mi-se că nu este nimic îngrijorător). Am ajuns astfel la secția de urgențe a unui spital privat pentru un consult. Acela a fost momentul când am auzit pentru prima oară termenul de endometrioză.

Desigur, după seara respectivă, au urmat multe controale și investigații amănunțite pentru a confirma diagnosticul. Pot spune că sentimentul pe care l-am simțit cel mai puternic în momentul confirmării diagnosticului a fost furia. Eram furioasă că timp de o perioadă atât de lungă nimeni nu a putut să îmi pună acest diagnostic; că a trebuit să trec prin aceste dureri lunare, crezând că este normal.

Eram furioasă că nu am descoperit mai repede. De atunci însă lucrurile s-au schimbat radical. Am învățat să accept că am această afecțiune și să descopăr zilnic ce pot face pentru a trăi cât mai bine împreună cu ea”, a povestit Raluca Rotariu în interviul pentru DC News.

Raluca Rotariu a transformat ceea ce părea o povară într-un stil de viață plăcut și ușor de urmat

„Cel mai greu lucru pentru mine a fost momentul în care am aflat că este recomandat să țin o dietă. Simțeam că a căzut cerul peste mine. De mică eram obișnuită să mănânc orice, având norocul că nu mă îngrășam. Mâncam orice, la orice oră și dieta nu era un termen cunoscut mie. În momentul în care am auzit pentru prima dată că nu mai am voie să consum gluten, zahăr, lactate, prăjeli, alimente procesate, aveam impresia că nu voi mai putea mânca nimic și că fiecare masă va fi un chin pentru mine.

Din fericire, am descoperit că nu este așa și acesta a fost și unul din scopurile proiectului Endofoodart: de a oferi rețete și inspirație pentru mesele zilnice. După toată această perioadă pot spune că teama mea de a nu mai avea ce mânca gustos a dispărut categoric. Avem nenumărate rețete de deserturi, de pizza, burgeri - am învățat să adaptăm totul în funcție de această dietă (găsiți la finalul articolului încă un material cu trimitere la rețete). Rezultatele acestui stil de viață le-am văzut încă după prima lună.

Nu mai aveam dureri, puteam să îmi desfășor activitățile fără dificultate și mă simțeam mult mai energică. Partea cea mai bună a fost ocazia pe care mi-a dat-o această afecțiune de a mă cunoaște mai bine și de a avea grijă de mine mai mult. Din punctul meu de vedere, endometrioza este că o oglindă a tot ceea ce îi facem noi corpului nostru: dacă avem grijă de el, dacă îi ascultăm nevoile, dacă vorbim blând cu noi și înțelegem cum să ii arătăm că îl iubim - endometrioza nu ne da mari bătăi de cap. În schimb, dacă nu avem grijă la ceea ce mâncăm, dacă purtăm asupra noastră greutățile traumelor din trecut, dacă optăm să nu facem mișcare fizică deloc și să alegem un stil de viață sedentar, atunci prezența acesteia se simte mult mai apăsător. Tot ceea ce face endometrioza este de a reflecta modul in care ne tratăm propriul corp”, ne-a mai spus Raluca Rotariu.

Principalul simptom al endometriozei este durerea pelvină, asociată de cele mai multe ori cu perioadele menstruale

Deși multe femei experimentează crampe în perioadele menstruale, acelea cu endometrioză descriu, de obicei, durerea menstruală ca fiind mai puternică decât de obicei. Durerea se poate agrava în timp. Atunci când simptomatologia bolii este una zgomotoasă, este denumită și boala celor 3D: durere la contact sexual, menstruații foarte dureroase, uneori cu imobilizare la pat și durere intermenstruală cu un caracter acut și de scurtă durată. Endometrioza este o boală gravă care afectează – la nivel mondial – o femeie din zece.

Vezi și cazul meu: Cum m-am vindecat de endometrioză, boala pentru care nu există tratament medicamentos. Sau cel puțin, boala nu a mai apărut după opt ani de la operație

Endometrioza este o afecțiune cunoscută într-o mulțime de feluri: ”cancerul care nu ucide”, ”boala femeilor frumoase”, ”boala care nu se vindecă”, ”cenușăreasa bolilor ginecologice”.

Eu m-am vindecat de endometrioză. După opt ani de la operație, boala nu a mai apărut, așa cum se întâmplă în foarte multe cazuri. Am avut un chist endometriozic, de cinci centimetri, pe ovarul stâng. Am fost operată de medicul conf. univ. dr. Ovidiu Nicodin. Lucrează la Spitalul Militar din București, dar și la Medlife. Următoarea întrebare ar fi cum am reușit să mă vindec de endometrioză, această boală căreia nu i s-a găsit tratament?! Iar răspunsul este: nefăcând practic nimic. Doar trăind. Rezultatul este datorat medicului Ovidiu Nicodin care a reușit să ”curețe” foarte bine locul, astfel încât să nu afecteze ovarul și să îndepărteze, cu succes, chistul de cinci centimetri. Două luni după operație am luat anticoncepționale la recomandarea medicului. Apoi, timp de cinci ani ani nu am luat niciun medicament. Abia de doi ani iau anticoncepționale din cauza unor probleme cu tenul. Spun asta în contextul în care, pentru a pune pe pauză boala, femeilor li se recomandă anticoncepționalele.

După operație, medicul mi-a recomandat o dietă bazată mai mult pe legume și fructe, fără carne și să evit, pe cât posibil, stresul. Nu am reușit să țin cont de niciun sfat, dovadă, încă o dată, că operație a fost suficientă pentru a trata boala. Cred că de endometrioză te poți vindeca dacă găsești un medic foarte bun care să știe cum să abordeze ceea ce popular numim ”cenușăreasa bolilor ginecologice”.

Am scris acest text pentru femeile care devin captive endometriozei și nu găsesc niciun leac pentru boală. Pentru mine, remediul contra ”cancerului care nu ucide” a fost un doctor cu mână de aur - Ovidiu Nicodin, un medic erou. De ce erou? Pentru că nu se ocupă doar de tratarea bolii, ci și de suflet. Înainte de operație, aveam markerul tumoral CA 125 în jur de 2000 U/ml, când valoarea maximă trebuie să fie 35 U/ml.

Markerul CA 125 este asociat de cele mai multe ori cu cancerul ovarian și există impresia greșită că nivelul crescut al CA 125 în sânge înseamnă cancer ovarian. Sau multe altele. Ulterior aveam să aflu că valoarea mare poate fi cauzată și de alte boli, cum ar fi endometrioza, dar șocul era mult prea mare, la fel și rezultatul analizei încât să nu mă gândesc la ce-i mai rău. Plus că anumiți medici nu păreau foarte liniștiți. Am repetat analiza a doua zi. CA 125 = 3.100. A treia zi am făcut din nou testul: CA 125 = 1.900. Panică, lacrimi, disperare și cam atât. Am ajuns într-un final la acest medic extraordinar de la Spitalul Militar care m-a luat de mână și mi-a zis că împreună vom trece și peste asta. A decis să mă opereze, fiind o operație clasică, nu laparoscopic. Doctorul mi-a zis că abia pe masa de operație vom vedea dacă e cancer sau nu. Operația a decurs foarte bine și cum am deschis ochii, prima întrebare a fost: 'am cancer?'. Eroul meu, că de-atunci a rămas eroul meu, m-a luat de mână și mi-a zis: 'nu..., dar ca să fim siguri trebuie să așteptăm biopsia'. După o lună a venit și rezultatul a fost: endometrioză.

Cunosc femei cu endometrioză care au dureri zilnice, care nu își găsesc un loc de muncă pentru că au nevoie de prea multe zile libere și nimeni nu le înțelege. În România, puțini au auzit de endometrioză. Ca un sfat pentru femei... aș spune să nu creadă că este normal să aibă dureri la menstruație, poate fi un simptom al bolii, iar consecințele pot fi grave și pot duce la infertilitate. De fapt, multe femei descoperă că au endometrioză abia când își dau seama că nu pot avea copii. Nu este o regulă. Sunt femei care s-au operat de endometrioză, iar acum au copii frumoși și sănătoși. De aceea am spus că este important pe mâna cărui medic ajungi. Problema este că nu știm cum ajungem să ne procopsim această boală. Unii experți spun că este genetic, alții că este influențată de mediul în care trăim. Sunt multe teorii și mai bine să-i lăsăm pe medici să ne spună.

Sunt minimum 500.000 de femei în România diagnosticate cu endometrioză (estimarea minimă, raportată la cifrele din țările în care exista statistici – Ungaria, de exemplu, și la media internațională de 1 femeie din 10), multe dintre ele ajunse la stadii avansate de boală. Așadar, mergeți la doctor!

Endometrioza este o boală cronică neasociată tipologiilor de cancer, dar cu toate acestea, este una dintre cele mai grave maladii care afectează femeile. Este o afecţiune caracterizată de creşterea ţesutului prezent în mod normal în interiorul uterului în afara acestuia. E a doua cel mai frecvent întâlnită afecţiune ginecologică, după fibroame, şi poate afecta fertilitatea.

Dacă și dumneavoastră ați învins endometrioza, vă invităm să ne scrieți pe adresa murgoci_anca@yahoo.com.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News