EMA susţine utilizarea serurilor bivalente în schema primară de vaccinare împotriva COVID-19

Agenţia Europeană pentru Medicamente (FDA) a anunţat, marţi, că grupul său operativ pentru urgenţe medicale a ajuns la concluzia că vaccinurile bivalente anti-COVID-19 cu ARN mesager, care vizează atât tulpina originală a coronavirusului SARS-CoV-2, cât şi subvariantele BA.4 şi BA.5 ale variantei Omicron, pot fi utilizate în rândul copiilor şi al adulţilor anterior nevaccinaţi, informează Reuters.



Recomandarea anunţată marţi are la bază date medicale ce arată că vaccinarea primară cu seruri bivalente adaptate ar trebui să determine o reacţie imunitară amplă la persoanele care nu au fost încă expuse sau vaccinate împotriva COVID-19, a precizat agenţia europeană.



EMA a mai spus că analizează în această perioadă şi reacţia imunitară a persoanelor nevaccinate după o infecţie naturală cu subvariantele de Omicon BA.4 şi BA.5.



Profilul de siguranţă al vaccinurilor adaptate, atunci când acestea sunt utilizate ca doze booster, este comparabil cu cel al vaccinurilor originale cu ARN mesager.



Agenţia pentru alimente şi medicamente din Statele Unite (FDA) nu a recomandat deocamdată folosirea serurilor bivalente în cadrul schemei de vaccinare primară împotriva noului coronavirus.



Aşa-numitele vaccinuri bivalente produse de alianţa Pfizer-BioNTech şi de rivalul ei, compania americană Moderna, erau recomandate până acum doar ca doze booster în Uniunea Europeană şi în Statele Unite.

Ce rol joacă ACE 2 în mutaţiile COVID-19 la diferitele populaţii. Dr. Muhamed Amin, explicaţii la Outlook

Dr. Muhamed Amin, de la Universitatea din Groningen, a fost invitatul săptămânii la Outlook, cu Radu Golban. Acesta a vorbit despre mutaţiile apărute la diferite populaţii în cazul SARS-COV2.

"Am întâlnit recent unul dintre articolele tale: "Variantele de codificare ACE2 în diferite populații și impactul lor potențial asupra afinității de legare a SARS CoV-2". Ce sugerează acest articol? Și ce te-a motivat să începi această cercetare?", a întrebat Radu Golban în deschiderea emisiunii Outlook.

"Acesta este al doilea articol despre COVID. Am avut patru articole pe acest subiect de cercetare. Ce m-a motivat? Am primul articol publicat în mai 2020. Și am folosit simulări pe computer pentru a arăta cum legarea SARS CoV-2 este diferită de virusul NSARS 2003 din cauza unor mutații. Tot cu acest studiu, am arătat că este puțin probabil ca acest virus să fie fabricat.

Așa că am publicat acest studiu și am văzut că are un impact asupra domeniului și mulți l-au citat. Așa că, de asemenea, m-am gândit că dacă am studiat mutațiile, pot aplica și această idee pentru a înțelege de ce diferite populații răspund diferit la virus.

Am văzut cât de puternic a afectat virusul Europa, dar în Africa nu a fost la fel de rău ca Europa. Deci, împreună cu alți colegi de la alte universități din Egipt, am reușit să identific mutațiile care au apărut frecvent la diferite populații.

Luăm aceste mutații și le punem într-un program de calculator care poate face aceste mutații pe computer și apoi calculăm interacțiunile dintre receptorii din celulă și COVID. Și cum este afectat acest lucru.

Apoi ne uităm la un fel de mecanism de andocare a membranei celulare la suprafața celulei. O parte a acestui proces de andocare este influențată de acest ACE 2", a declarat dr. Muhamed Amin. Citește mai multe AICI.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News