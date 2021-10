Eliza Natanticu, la un pas de moarte, după ce a luat o bacterie din spital: M-au operat aproape fără voia mea

Eliza Natanticu, soția lui Cosmin Natanticu, una dintre echipele de la Asia Express, a trecut printr-un moment dificil acum câțiva ani, când a fost la un pas de moarte.

Eliza este actriță și cântăreață și a povestit cum trăiește acum doar printr-o minune, după ce a luat o bacterie din spital.

Soția actorului Cosmin Natanticu mărturisește că acea cumpănă a făcut-o să-și vadă viața cu alți ochi. Eliza a mai spus că-și repeta că va fi bine, iar optimismul și gândirea pozitivă i-au salvat viața.

"Trebuia să mă operez la un chist ovarian. Am ajuns acasă și după două zile i-am spus lui Cosmin că nu mă simt bine. Până la urmă, m-am întors în spital pentru că ceva era în neregulă. M-au operat încă o dată, aproape fără voia mea. Eu nu-mi mai reveneam. A vrut să mă opereze și a treia oară, dar nu i-am lăsat.

Stătea Cosmin noaptea lângă mine și citea din Acatistul Sf. Nectarie, plângea acolo la capul meu. După ce m-am vindecat, mi-am reevaluat toată viața și mi-am spus că vreau să-mi urmez visul, adică muzica", a dezvăluit Eliza, potrivit wowbiz.ro.

Mariajul lor a fost la un pas să se destrame, după ce Cosmin a participat la un reality show. La emisiunea lui Dan Capatos, Eliza a povestit că soțul său a revenit după trei luni în care a stat izolat alături de alte vedete, fiind complet schimbat. Faptul că a trăit o perioadă destul de lungă departe de cotidian a avut consecințe asupra actorului.

"Orice joc de genul ăsta, în care te rupi de realitatea cotidiană te afectează la psihic. El a plecat în tandrețuri: Iubita, nu știu ce. După trei luni de zile, m-am dus să-l văd, l-am simțit rece, distant. Era clar că l-a afectat ce se întâmpla acolo. Te marchează foarte tare toate experiențele, te schimbă. S-a întors și nu mai era cum era, când a intrat în cameră îl vedeam. Am avut o cumpănă. Era să ne despărțim, am avut certuri, dar vă dați seama că nu există cuplu perfect. Trebuie să lași de la tine, trebuie să vrei, să lași de la tine ca lucrurile să funcționeze", a declarat Eliza Natanticu la Xtra Night Show, de la Antena Stars.

Tensiunile între cei doi au durat o perioadă destul de lungă.

"A durat cam o lună momentul de cumpănă. După care s-a remediat, nu știu cum. Când am zis că vreau să plec din relație s-a întâmplat ceva, Dumnezeu a trimis un înger și i-a dat 2-3 palme lui Cosmin că uite o pierzi pe domnișoara asta și și-a revenit omul", a mai spus ea.

Cine este Eliza Natanticu

Eliza Natanticu, în vârstă de 32 de ani, s-a născut în București, iar pasiune pentru actorie a cunoscut-o de la părinții săi, ambii actori, participând la diferite piese de teatru de la șapte ani. Mai mult, ea a devenit cunoscută și după ce a participat la X Factor în anul 2016.

"Sunt actriță. Am crescut în Teatrul Odeon. Părinții mei sunt amândoi actori. Am jucat în piese de teatru de când aveam șapte ani. Acolo am prins clar microbul scenei. Simt că în mine zace ceva ce trebuie exprimat. Simt că lumea muzicală are nevoie de mai multe talente care pot cânta live și cred că pot fi unul dintre ele", a spus Eliza Natanticu.