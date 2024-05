Elisabeta Lipă (ANS) cere răbdare în cazul Simonei Halep: Intrarea în efort este extraordinar de grea

Elisabeta Lipă, Președinta Agenției Naționale pentru Sport (ANS), a declarat, vineri, că Simona Halep are nevoie de răbdare pentru a ajunge din nou la forma pe care o avea înainte de suspendarea în dosarul de dopaj cu roxadustat.



”Noi trebuie să înțelegem că Simona Halep este și ea un om ca orice om. Ea a dat dovadă de o voință și de o ambiție de fier. Numai în situația ei să nu fii, să știi că ești nevinovată și să aștepți o decizie. Simona a stat atâta timp pe bară, chiar dacă s-a antrenat, psihicul ei nu au ajutat-o să se antreneze la capacitatea maximă. Noi trebuie să avem răbdare cu ea pentru că ea singură își dorește să ajungă din nou sus. Important este ca ea să aibă psihicul necesar ca să o poată lua treptat”, a spus Lipă.



În plus, șefa ANS consideră că în cazul în care Halep ar pierde calificarea la Jocurile Olimpice de la Paris nu ar fi un capăt de țară, având posibilitatea de a evolua în competițiile importante din circuitul WTA.



”Normal că intrarea în efort este extraordinar de grea. Eu m-am retras de trei ori și am revenit de trei ori pentru Jocurile Olimpice și revenirea a fost groaznică. Dar nu este un capăt de țară. Și acum dacă a pierdut Jocurile Olimpice nu este un capăt de țară. Să revină la celelalte competiții pe care le are, sunt competiții valoroase și are tot timpul de pe lume, important este să fie bine”, a adăugat Lipă.

Doar două meciuri de la revenirea în circuit

Simona Halep, fost lider mondial, face eforturi mari pentru a reveni la la forma care a consacrat-o, însă perioada de pauză competițională pare că îi dă bătăi de cap dublei campioane de Grand Slam (Roland Garros 2018 și Wimbledon 2019).

Astfel, după suspendarea decisă de ITIA, de 4 ani, și redusă de Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) de la Lausenne, la 9 luni, cu punerea în aplicare imediat, românca a jucat din martie până acum numai două meciuri oficiale. În primul tur al Openului de la Miami, Halep a pierdut în fața ibericei Paula Badosa, scor 6-1, 4-6, 3-6, iar miercuri a abandonat în fața americancei McCartney Kessler, pe care o conducea cu set și avea 2-3 în setul secund. Abandonul româncei a venit după o accidentare la genunchi, accidentare care ar putea-o ține departe de teren pentru o perioadă mai lungă, fapt ce îi poate pune în pericol o posibilă participare la Jocurile Olimpice.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Simona Halep (@simonahalep)

Citește și: Simona Halep a rămas fără antrenor. Care este motivul separării de tehnicianul iberic

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News