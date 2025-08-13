El este românul care a murit în incendiile din Spania. Și-a salvat prietenul, proprietarul unei școli de echitație, în vârstă de 83 de ani

Românul care a murit în incendiile din Spania, în vârstă de 50 de ani, se numea Mircea. Era un om de afaceri român, plecat din țară în urmă cu 20 de ani. Căsătorit și tată a doi copii, Mircea a murit încercând să-l salveze pe proprietarul unei școli de echitație și caii săi. Acum, omul de afaceri român este unicul deces înregistrat în munții madrileni, după cum scrie presa din Spania.

Mircea Spiridon s-a născut în România acum 50 de ani și și-a pierdut viața, marți, în Tres Cantos, orașul în care sosise acum aproape două decenii cu intenția fermă de a-și întreține familia. Căsătorit și tată a doi copii, de 14 și 18 ani, mecanic de profesie și proprietar al unei companii de transport, Mircea este singura persoană ucisă în incendiul devastator care a cuprins, luni, munții Madridului, notează abc.es.

Bărbatul l-a salvat pe proprietarul grajdurilor, în vârstă de 83 de ani. Erau prieteni și-l ajuta la unele sarcini. Românul a încercat să salveze și caii, 20 la număr, dar care au ars de vii.

Incendiul de vegetație a izbucnit la ora 19:45, luni. Se pare că există o regulă care favorizează astfel de situații, a celor 30: temperaturi peste 30 de grade, umiditate relativă sub 30% și vânturi care depășesc 30 de kilometri pe oră.

Deodată, o suprafață vastă de teren adiacentă unei zone rezidențiale nou construite a fost cuprinsă de o mare de flăcări, notează sursa citată. Flăcările au înaintat 6 kilometri în doar 40 de minute. Așa ceva, ministrul regional al Mediului, Carlos Novillo, spune că nu a mai văzut niciodată.

Se pare că Mircea nu era la grajduri când a izbucnit incendiul, ci a fost sunat de către prietenul său. Odată ajuns acolo, deja înconjurat de flăcări și fără posibilitatea de a cere ajutor (cele mai apropiate case sunt la 800 de metri distanță), românul nu a ezitat: a intrat în grajduri pentru a încerca să elibereze animalele, o mișcare lăudabilă care s-a încheiat cu cel mai rău rezultat posibil. Mai târziu în acea noapte, un elicopter al Gărzii Civile l-a salvat, încă abia în viață. Avea arsuri pe peste 98% din corp și abia putea respira din cauza inhalării fumului, notează ABC, descriind un sfârșit îngrozitor al românului din Spania.

Prietenul său, în vârstă de 83 de ani, a fost externat marți după un traumatism toracic. Tot marți, Mircea a murit în spital.

