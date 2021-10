Edward Sanda, despre copilul pe care îl va avea cu Cleopatra Stratan: Nu l-am programat!

Cum s-au distrat în luna de miere

"A fost ceea ce ne-am dorit de mult timp și așteptam de mult timp pentru că nu am mai fost într-o vacanță de mulți ani și mai ales așa vacanța, pentru că a fost și vacanță și lună de miere, săptămâni de miere, de fapt, că nu am stat chiar o lună, dar a fost foarte frumos. Am căutat soarele, aveam nevoie de căldură pentru că am avut foarte multă treaba pentru toată perioada verii și nu am reușit nici măcar o zi să mergem la noi la mare, așa că am așteptat să treacă nunta și să plecăm în țările calde, cum se spune", a spus Edward Sanda într-un interviu pentru ciao.ro.

Cât despre cum decurge relația lor după ce s-au căsăorit, acesta a mai spus: "E și mai frumos. Lucrurile decurg natural, firesc, așa cum a fost de la început și așa cum o să fie mereu. Nu simțim nicio constrângere pentru că noi ne-am potrivit și am avut conexiune frumoasă de la început. Și ce să se schimbe? Dacă suntem la fel, nu are ce!".

"Nu am programat copilul"

"Ne dorim un copil, dar nu chiar așa de tineri pentru că mai așteptăm. Mai vrem să copilarim, să mai vedem și noi lumea asta, că e frumoasă, și să ne ocupăm mai ales de carierele noastre. Oamenii așteaptă material din partea noastră. Și anume muzică, piese noi, ne ocupăm mai mult de asta. Când o să vină și un copil o să vină, nu l-am programat! Ne dorim foarte mult un copil, ne dorim o fetiță. Cine știe! Când o vrea Dumnezeu!", a mai spus Edward Sanda.

La sfârșitul lunii august, cei doi artiști s-au căsătorit la o biserică din Chișinău. ”Ne-am cununat in fața lui Dumnezeu la Chișinău! Mulțumim Doamne pentru tot ce trăim!”, a scris Edward Sanda, atunci, pe Instagram. Cei doi nu și-au dorit să aibă nași și nici nu au visat la o nuntă ca-n povești, ci au vrut ca momentul să fie unul cât mai discret.

”La început, am fost prieteni, dar prieteni care simțeau ceva foarte special și puternic. O conexiune extrem de frumoasă și ieșită din comun care ne-a apropiat și ne-a făcut să ne dăm seama că în lumea asta suntem făcuți unul pentru celălalt", scria Edward Sanda pe Facebook, înainte de nuntă.