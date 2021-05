Ecaterina Andronescu „sparge gheața“ și vine la iUmor: Sunt expresii pe care eu nu le-aș accepta niciodată

În cel de-al zecelea sezon iUmor, diseară, de la 20.30, la Antena 1, ediția specială de roast se anunță legendară, iar invitații nu pot fi decât cu totul neașteptați! Ecaterina Andronescu nu a vrut să vină cu temele nefăcute, așa că a vrut să îi cunoască mai bine pe cei trei jurați.

”Sunt emoționată pentru că m-ați invitat la o emisiune cu care nu sunt obișnuită și pentru care nu cred că sunt pregătită! Ar fi o idee să îi scot la tablă, pentru că am încercat să știu cine sunt jurații. Sigur, pe doamna Matache o cunoșteam de când venea în Regie la balurile bobocilor, dar pe ceilalți doi nu prea îi știam și atunci am încercat să îi identific din mesajele publice. Am căutat cartea domnului Bendeac și trebuie să recunosc că sunt expresiii pe care le-a folosit în scris pe care eu nu le-aș accepta niciodată și în același timp am ascultat câteva din cântecele domnului Cheloo. Ca urmare, chiar dacă mesajul nu ai cum să nu îl apreciezi, limbajul nu ai cum să nu îl dai la o parte”, a mărturisit Ecaterina Andronescu.

Și ceilalți invitați s-au pregătit pentru întâlnirea cu Delia, Mihai Bendeac și Cheloo. ”Nu știu cum vor reacționa, dar sincer nici nu mă privește! M-am uitat la câteva ediții de iUmor ca să pot să mă pregătesc pentru acestă apariție de astăzi”, a spus Petre Roman, în timp ce Viorel Cataramă e nerăbdător să ducă la bun sfârșit roast-ul juraților iUmor. ”Nu cred că vor face față roast-ului, dar nu au ce face, asta e meseria lor! Să vadă și ei cum e când te ia cineva în balon și nu poți să faci nimic, să spui nimic. Eu știu că nu e ușor, în 30 de ani și mie mi s-a întâmplat”, a spus Cataramă.

Mihaela Tatu, Damian Drăghici, Petre Roman, Marian Drăgulescu, Viorel Cataramă, Cuza, Andreea Raicu, Anna Lesko, Petrișor Obae, Ecaterina Andronescu și Cătălin Crișan și-au făcut temele temeinic și îi vor lua la țintă pe jurații iUmor astăzi, de la 20.30, la Antena 1. Cine va scoate de pe mânecă cele mai multe răutăți și, mai ales, cum le vor primi Delia, Mihai Bendeac și Cheloo, cei de acasă pot afla miercuri, de la 20.30, la Antena 1, în ediția specială de roast din cel de-al zecelea sezon iUmor.