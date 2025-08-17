E record! Ce au găsit polițiștii greci în containere de mărfuri prezentate ca fiind cu perdele şi ţesături pe aeroportul din Atena

Este vorba despre o captură record de khat, menţionând confiscarea unei jumătăţi de tonă din această substanţă euforizantă, transmite AFP. Această plantă euforizantă este foarte populară în Yemen, precum şi în ţările din Cornul Africii, precum Etiopia şi Somalia.



Pachetele ce conţineau frunzele de khat uscate au fost descoperite în timpul unui control aleatoriu efectuat de agenţii vamali ai aeroportului.

Ascuns în patru containere de mărfuri prezentate ca fiind pline cu perdele, draperii şi ţesături





Conform agenţiei de presă elene Ana, khatul a fost ascuns în patru containere de mărfuri prezentate ca fiind pline cu perdele, draperii şi ţesături, în tranzit din Israel către Statele Unite.



Cantitatea confiscată este cea mai mare din această substanţă descoperită vreodată în Grecia, iar valoarea sa a fost estimată la 1,5 milioane de euro.

Cea mai recentă confiscare record datează din 4 decembrie 2014, când 458 de kilograme de khat au fost descoperite pe acelaşi aeroport.

Când a fost cea mai mare cantitate de khat capturată vreodată în Europa





Cea mai mare cantitate de khat capturată vreodată în Europa - 3,2 tone, cu o valoare estimată de 61 de milioane de euro - a fost interceptată în Spania, în 2022.



Khatul este o frunză pe care consumatorii săi o mestecă lent, păstrând-o în gură. Ea eliberează substanţe chimice asemănătoare amfetaminelor, oferind un efect uşor euforic, scrie Agerpres.

