După ce l-a "omorât" pe Iliescu din greșeală, TVR l-a internat la muzeu. Urgențele, încurcate cu exponatele

Ziua de 5 august 2025, când fostul președinte al României Ion Iliescu a încetat din viață, a fost marcată nu doar de emoția publică și momentele solemne, ci și de o eroare comisă în direct de către postul național de televiziune.

Marți, în jurnalul TVR Info de la ora 17:00, prezentatoarea Loredana Iordache a făcut legătura cu reporterul aflat în teren, pentru a transmite ultimele informații despre starea de sănătate a fostului președinte Ion Iliescu. Ce a urmat, însă, a fost o eroare flagrantă, transmisă în direct, fără a fi corectată în timp real.

„Reprezentanții Spitalului Grigore Antipa din Capitală… au precizat că starea de sănătate a fostului președinte Ion Iliescu s-a deteriorat”, a afirmat reportera TVR Ilinca Nazarie, aflată în fața Spitalului Clinic de Urgență „Agrippa Ionescu”, locul unde fostul șef de stat era, de fapt, internat de aproape două luni.

Eroarea este cu atât mai gravă cu cât atât Grigore Antipa, naturalist, zoolog și profesor universitar, cât și Agrippa Ionescu, medic român fondator al chirurgiei plastice și reparatorii în România, sunt figuri istorice cu profiluri profesionale complet diferite.

Gafa nu a fost singulară la postul național. Cu câteva zile înainte, sâmbătă, în jurnalul de la ora 14:00, prezentatoarea Andra Soceanu a anunțat prematur moartea lui Ion Iliescu, în baza unei postări neverificate de pe rețelele sociale. „Bună ziua, doamnelor și domnilor. Bine v-am găsit la Telejurnal. Starea de sănătate a fostului președinte Ion Iliescu s-a înrăutățit și a devenit critică, anunță Spitalul Clinic de Urgență Agrippa Ionescu, unde este internat. Ba chiar în urmă cu câteva secunde…. Sunt informații conform cărora fostul președinte Ion Iliescu a decedat!”, a spus aceasta.

După acest anunț, jurnalista a adăugat: „Discutăm în momentele următoare, verificăm imediat această informație…”, cedând apoi legătura colegei aflate în fața spitalului. „Știe mai multe Ilinca, bine te-am găsit, te ascultăm, ce date de ultimă oră ai tu?”, a spus prezentatoarea, introducând transmisiunea în direct.

La scurt timp, postul public a corectat eroarea, precizând că informația nu fusese confirmată.

