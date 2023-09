Dumitru Nancu, directorul general al FNGCIMM, interviu la DC News și DC Business după noul record al Fondului Național de Garantare

Interviul cu Dumitru Nancu poate fi urmărit miercuri, 27 septembrie, de la ora 16:00, pe DC News, DC News TV și DC Business, dar şi pe Facebook şi Youtube.

FNGCIMM, record european de garanții în ultimii trei ani

Peste 71.000 de garanţii în valoare de 46,4 miliarde de lei au fost acordate de Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru IMM (FNGCIMM), în perioada 2020 - 2023 prin Programul IMM Invest Plus, potrivit datelor prezentate de Dumitru Nancu, directorul general al FNGCIMM şi vicepreşedintele Asociaţiei Europene a Instituţiilor de Garantare (AECM), în cadrul unei reuniuni internaţionale organizată în Germania, la Frankfurt pe Main.



„FNGCIMM, în calitate de membru al AECM, a prezentat un status al Programului IMM Invest Plus cu focus pe agricultură, derulat pe Cadrul Temporar de Criză Ucraina (Agro IMM Invest). Am fost deosebit de încântat să constat că amploarea programului IMM Invest Plus, eficienţa FNGCIMM ca instrument de garantare al statului şi rezultatele implementării, au fost apreciate la nivelul european. A fost remarcată creşterea accelerată a garanţiilor pe care le-am acordat începând cu anul 2020, în principal prin programele guvernamentale IMM Invest şi IMM Invest Plus. Rezultatul implementării acestor programe în perioada 2020-2023, transpus într-un număr de peste 71.000 de garanţii, în valoare de peste 46,4 miliarde lei, cu finanţări susţinute de peste 54,8 miliarde lei, reprezintă un record european. Pentru a confirma ca nu sunt rezultate obţinute doar în contextul crizelor suprapuse, am asumat lansarea unor viitoare programe de garantare, a proiectelor, generic considerate "verzi", conforme cu tendinţele, regulamentele şi programele europene", a declarat Nancu. Vedeți mai multe aici - https://www.dcnews.ro/fngcimm-record-european-de-garantii-in-ultimii-trei-ani-peste-71-000-de-garantii_931798.html

