Dr. Paul Ichim sare în apărarea lui George Buhnici: A fost făcut dușman al poporului pe niște stupidități mentale. Ar fi trebuit compătimit

Dr. Paul Ichim, chirurg la Spitalul Judeţean Sf. Andrei din Galaţi, a reacționat în scandalul generat de George Buhnici, după ce vloggerul a făcut mai multe declarații controversate despre femeile care merg la mare având vergeturi și celulită.

"Pe cuvânt că am ajuns să fim isterici. A fost mare știre mare pe tembeliziuni, care ne-a tot fost băgată pe gat de câteva zile. Cică o mare vedetă de-a lor, de-a tembeliziunilor, a fost un jaf în declarații, misogin, pedofil și alte câteva epitete consistente, de au ajuns diverse organizații să se mobilizeze în față dușmanului poporului. Până una alta, parafrazând un comentariu de pe aici, de fapt cine-i 'Bufnici', cum de a ajuns așa mare vedetă de se isterizează știristele? I-am ascultat declarațiile și l-am văzut pe sticlă. Dacă ar fi comentat un fel de sportiv, de tip cioplit în mușchi la sălița, parcă merită un pic ascultat.

În versiunea lui de tricou bărbătesc cu țâțe, chiar te bufnea râsul când îl auzeai perorând pe seama colăceilor și vergeturilor duducilor, cu dor chipurile de expunere la mare. Apropos, ăștia mai bine dotați în kilograme, care merg să se bălăcească-n mare, fix în pix îi doare de părerea celor din jur despre lipsa evidentă a semnării condicii la diverse săli de definire corporală. Așa că, au sărit toți frustrații, care chiar au o preocupare ce impresie determină-n jur.

Chelul a cam pus mâna la .....bască. A vrut să-i facă ceva compliment lui nevasta-sa și a dat cu secrețiile nazale în ciorbă media. De aici și până la asimilarea cu înclinații pedofile, chiar este forțată sugestia. Cel mult ar fi trebuit compătimit pentru relaxarea profundă neuronală, care nu l-au asistat la emiterea unor afirmații de toată jenă. Marea vedetă cvasi-necunoscuta Bufnici a fost făcut dușman al poporului pe niște stupidități mentale, iar acum, cu ajutorul istericilor, este mediatizat nemeritat, abia acum îl cunoaște bine lumea. Dar la tâmpeniile zilnice ale guvernanților, ați devenit imuni, pe ăștia nu-i demonizați, căci pe bune, chiar o merită.", a scris medicul Paul Ichim pe pagina sa de Facebook.

Declarațiile controversate ale lui George Buhnici

Susținător al sportului, George Buhnici a afirmat că „mi se pare că ar trebui să le spunem oamenilor din jurul nostru când arată bine că arată bine și am văzut fete care arată foarte bine aici”.

"Am văzut și fete care nu arată bine și nu aș vrea să se interpreteze, dar suntem la festival și putem da vina pe orice. E după ora la care puteam să și fi consumat, habar n-am. Dar, serios, mai mergeți pe la sală, fetelor. Venim la mare ca să vedem piele și aș vrea ca pielea aia să nu aibă vergeturi. Deci, dacă ați investi în săliță cât investiți în tatuaje, cred că am fi toți mai bine. Încurajez pe toată lumea să dea un pic pe la sală”, a declarat Buhnici.

"Dacă vii la mare și sigur vrei să ne împrietenim, ar trebui să mă convingi și cu altceva în afară de decolteu. Am combinat la mare Mâncam covrigi cu iaurt, atât îmi permiteam. Am agățat două fete în club. Colegul meu avea o discuție intensă cu fata aia la duș și eu - eram un pic mai prost, așa - încă purtam negocieri. La un moment dat, fata cu care purtam discuții și-a dat seama că vorbim degeaba și mi-a propus ea să trecem la fapte, ceea ce am și făcut. Deci am agățat și la mare odată, demult, în alt secol. Nu-mi aduc aminte și nici nu recunosc”, a mai spus Buhnici.

Acesta a mers mai departe şi a spus că soţia sa arată ca o minoră.

„Eu am norocul că am o soție care arată ca o minoră. Asta e șansa vieții mele, jur. Uită-te la ea! Câți ani îi dai?”, a spus George Buhnici. Vezi mai mult AICI.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News