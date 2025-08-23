Dr. Mihai Craiu: Dacă vedeți aceste semne și copilul care pare răcit are sub 6 luni fugiți la spital. IMEDIAT!

"AU REAPĂRUT CAZURILE GRAVE



Acum la sfârșitul verii reapar, cu o frecvență crescută, cazurile de insuficiență respiratorie declanșată de infecții virale ale căilor respiratorii la copilul mic. Cele mai grave cazuri ale noastre ieri dimineață la CPU au fost reprezentate de doi astfel de copii mici.



Vor fi deschise creșele, grădinițele și școlile iar numarul de cazuri de insuficiență respiratorie vor crește accelerat în următoarea lună dacă nu suntem pregătiți.



Un studiu european asupra bronșiolitei la copil, în care spitalul nostru (INSMC) a fost implicat, arată că am reajuns EXACT acolo unde eram înainte de pandemie. - vezi imaginea



Din cei peste 11.300 cazuri de bronșiolită prezentate la noi la Urgențe aproape jumătate (5184) au avut vârstă sub 6 luni.



Mulți au ajuns spitalizați, unii chiar în terapie intensivă.



Cum recunoaștem la debut un sugar cu bronșiolită?



De obicei are wheezing, (un zgomot șuierător ce apare atunci când acesta se chinuie copilul să expire), respirație rapidă pentru vârstă sau starea clinică (peste 50 respirații pe minut este anormal la sugar), înfundarea părților moi ale toracelui (sub coaste, între coaste sau la baza gâtului - vezi video în comentarii).



Dacă vedeți aceste semne și copilul care pare răcit are sub 6 luni fugiți la spital. IMEDIAT!



Ce putem face acum pentru prevenție?



Sigur ajută spălatul/dezinfectatul mâinilor atunci când ne pregătim să atingem un sugar. Evitarea spațiilor aglomerate și neventilate atunci când plecăm cu sugarul de acasă este o măsură prudentă. Evitarea contactului apropiat și atingerile repetate din partea persoanelor răcite (atenție la frații care merg la grădiniță) este o necesitate.



Și nu în ultimul rând renunțarea la fumat.



Fumul de țigară afectează grav mișcarea cililor din tractul respirator - atât la fumător dar mai ales la copiii mici aflați în apropiere", a transmis dr. Mihai Craiu pe pagina de Facebook a Spitalului Virtual pentru Copii.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News