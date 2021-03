Dr. Denisa Zaharia: De ce femeile au mai multe probleme dentare decât bărbații. Soluții pentru a le rezolva ușor

Chiar daca, conform studiilor, sunt mai preocupate de sanatatea orala si de respectarea regulilor de mentinere a igienei dentare decat barbatii, femeile au un risc mai mare de carii. “Studiile initiale atribuiau prevalenta mai mare a cariilor la femei eruptiei mai timpurii a dintilor la fete si obiceiurilor alimentare de a consuma gustari in timpul zilei, mai ales in perioada sarcinii. Studiile mai recente arata insa ca factorul genetic este motivul pentru care rata incidentei este mai crescuta la femei fata de barbati, acest mecanism se datoreaza unei gene apartinand cromozmului X. O gena deficienta sau un nivel hormonal redus interfereaza cu procedul de formare a smaltului, crescand riscul de producere a cariilor.”, subliniaza dr. Denisa Zaharia, fondatoarea unei clinici stomatologice de top, prezente de 14 ani pe piata serviciilor medicale din Bucuresti.

Fluctuatia hormonala prezenta in organismul femeii in pubertate, sarcina si menopauza are efect asupra sanatatii dentare, iar dr. Denisa Zaharia evidentiaza cateva dintre particularitatile dentare ale femeilor:

● in perioada pubertatii cresterea estrogenului are ca efect cresterea riscului de sangerare gingivala

● in sarcina este favorizata aparitia leziunilor gingivale - afte ulcerative sau herpes labial din cauza nivelului maxim de estrogen si progesteron

● modificarile fiziologice din sarcina se traduc prin gingivita, mobilitate dentara, eroziuni dentare, carii si afectiuni parodontale

● femeile cu afectiuni parodontale au risc mai mare de preeclampsie, diabet gestational, nastere prematura sau fat cu greutate mica la nastere, spre deosibire de femeile cu o stare generala buna a sanatatii orale

● este foarte important ca in aceasta perioada femeile sa fie informate despre aceste riscuri, despre importanta mentinerii sănătății orale, despre importanta controalelor periodice efectuate in acesta periaoda. O igiena optima in timpul sarcinii scade transmitetea bacteriilor implicate in producerea cariilor la fat

● in timpul menopauzei, scade producerea de estrogen, apar morificari ale mucoasei orale, xerostomia, dureri in articulatia temporo mandibulara si risc crescut de carii, senzatii intense de arsura la nivelul mucoasri bucale

● osteoporoza, atat la femei, cat si la barbati, are ca efect fracturi sau resorbtii ale osului alveolar.

In cazul afectiunilor paradontale prezente la 80% dintre adulti, cercetarile studiate de dr. Denisa Zaharia relevă ca barbatii sunt mai predispusi sa dezvolte boala parodontala comparativ cu femeile (56% vs 48%).

Indiferent de particularitatile legate de gen, de factorii externi cum ar fi dieta, consumul de bauturi dulci sau fumatul, oamenii au cele mai importante si eficiente “arme” in lupta cu afectiunile dentare: “Preventia, respectarea regulilor de igiena pentru mentinerea sanatatii orale si vizitele periodice la cabinetul stomatologic pot schimba statisticile, dar mai ales sanatatea individuala”, subliniaza dr. Denisa Zaharia, unul dintre cei mai apreciati medici ortodonti din Romania.