Data publicării:

Doina Covurluiului, muzică, dans și tradiție la Festivalul Internațional de Folclor de la Galați

Autor: Crişan Andreescu

Pregătiți-vă pentru cel mai mare spectacol de folclor din această vară, anunțat Costel Fotea, președintele PSD al Consiliului Județean Galați.

„Sunteți așteptați la un spectacol plin de tradiție, culoare și energie la Festivalul Internațional de Folclor „Doina Covurluiului”, în perioada 21–24 august, în fiecare seară de la ora 19:00.

La festival vor participa ansambluri folclorice din Romînia, Turcia, Franța, Italia, Grecia, Cehia, Mexic, Indonezia Macedonia de Nord și Congo.

Printre invitații speciali care vor urca pe scena de la Grădina Botanică din Galați se numără Andra, Damian Drăghici & Brothers, Irina Rimes și Zdob și Zdub.

În aceeași locație, în perioada festivalului, se va desfășura și Târgul Meșterilor Populari cu aproximativ 50 de meșteri artizani din județul Galați și din țară.

Dragi gălățeni, așteptăm și în acest an să veniți în număr cât mai mare lângă noi la această sărbătoare a folclorului – acolo unde cântecul, dansul și voia bună se împletește într-un spectacol de neuitate!

Intrarea la spectacole va fi liberă”, a anunțat liderul PSD Galați.

