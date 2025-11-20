Doar o peticeală pe podul de 100 de ani. Oamenii spun că satul din Brașov riscă să fie izolat

Localnicii spun însă că măsura este doar una provizorie și nu rezolvă problemele de fond ale podului, care necesită o expertiză completă și lucrări serioase de consolidare.

Pod construit în 1920, apărat în război și traversat de tancuri: Un simbol pe care oamenii nu vor să-l piardă

"Când am venit acum 25 de ani în Podul Olt (așa se numea atunci), am descoperit că intrarea în sat se făcea peste un pod falnic, metalic, cum am văzut mai mult pe calea ferată. Am aflat că a fost construit în 1920, a fost apărat cu sângele eroilor în timpul celui de al doilea Război Mondial și l-au traversat tancuri și utilaje grele. A rezistat cu brio. Acum ar fi timpul să-i fie întărită structura de rezistență și să primească vopseaua protectoare de care are atâta nevoie.

Localnicii au făcut demersuri la Primăria Hărman, au mers în audiență la Consiliul Județean Brașov în mai multe rânduri (fiind pe un drum județean), au cerut trecerea lui în Patrimoniu (respinsă la „comandă”), dar singurul răspuns, repetat, pe care l-au primit a fost că s-a hotărât dărâmarea lui și înlocuirea cu altul.

Demolarea podului ar izola satul: ocol de 20 km și costuri uriașe pentru navetiști

Pe lângă faptul că sătenii își doresc să-l păstreze ca simbol, cu toate amintirile legate din trecut chiar și numele satului a fost schimbat între timp în Podu Oltului, demolarea lui implică o mulțime de situații dificile: Ar fi necesar un ocol calculat la cca. 20 de km, pe care să-l facă cei ce au nevoie să iasă din sat, la servici, școli, magazine, spitale etc., atât cei din din sat cât și cei ce-l tranzitează din jud. Covasna, costul transportului metropolitan ar solicita 50% din venitul Primăriei Hărman pe un an de zile iar accesul ambulanțelor, SMURD-ului și pompierilor ar fi mult îngreunat.

Un specialist în construcții, locuitor al satului, a analizat situația podului și a constatat că ar costa mult mai puțin consolidarea lui decât demolarea și înlocuirea. Chiar și pentru unul nou, amplasat în apropiere ar exista soluții, iar acesta ar rămâne pietonal. Important este să existe voință din partea forurilor decizionale din Consiliul Județean", a declarat o altă locuitoare din Podu Oltului, pentru DC News.