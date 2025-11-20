€ 5.0889
|
$ 4.4142
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0889
|
$ 4.4142
 
DCNews Stiri Doar o peticeală pe podul de 100 de ani. Oamenii spun că satul din Brașov riscă să fie izolat
Data actualizării: 19:07 20 Noi 2025 | Data publicării: 18:45 20 Noi 2025

Doar o peticeală pe podul de 100 de ani. Oamenii spun că satul din Brașov riscă să fie izolat
Autor: Dana Mihai

WhatsApp Image 2025-11-20 at 18.26.59 (1) Podul Oltului - exclusiv DCNews
 

Astăzi, echipe ale autorităților au intervenit pe podul peste Olt pentru a petici gaura apărută în carosabil, după ce imaginile cu deteriorarea structurii au circulat intens.

Localnicii spun însă că măsura este doar una provizorie și nu rezolvă problemele de fond ale podului, care necesită o expertiză completă și lucrări serioase de consolidare.

Pod construit în 1920, apărat în război și traversat de tancuri: Un simbol pe care oamenii nu vor să-l piardă

"Când am venit acum 25 de ani în Podul Olt (așa se numea atunci), am descoperit că intrarea în sat se făcea peste un pod falnic, metalic, cum am văzut mai mult pe calea ferată. Am aflat că a fost construit în 1920, a fost apărat cu sângele eroilor în timpul celui de al doilea Război Mondial și l-au traversat tancuri și utilaje grele. A rezistat cu brio. Acum ar fi timpul să-i fie întărită structura de rezistență și să primească vopseaua protectoare de care are atâta nevoie.

Citește și: Criză la Podu Oltului: Podul peste Olt riscă să se prăbușească. Oamenii cer soluții urgente

Localnicii au făcut demersuri la Primăria Hărman, au mers în audiență la Consiliul Județean Brașov în mai multe rânduri (fiind pe un drum județean), au cerut trecerea lui în Patrimoniu (respinsă la „comandă”), dar singurul răspuns, repetat, pe care l-au primit a fost că s-a hotărât dărâmarea lui și înlocuirea cu altul. 

Demolarea podului ar izola satul: ocol de 20 km și costuri uriașe pentru navetiști

Pe lângă faptul că sătenii își doresc să-l păstreze ca simbol, cu toate amintirile legate din trecut chiar și numele satului a fost schimbat între timp în Podu Oltului, demolarea lui implică o mulțime de situații dificile: Ar fi necesar un ocol calculat la  cca. 20 de km, pe care să-l facă  cei ce au nevoie să iasă din sat, la servici, școli, magazine, spitale etc., atât cei din din sat cât și cei ce-l tranzitează din jud. Covasna, costul transportului metropolitan ar solicita 50% din venitul Primăriei Hărman pe un an de zile iar accesul ambulanțelor, SMURD-ului și pompierilor ar fi mult îngreunat.

Citește și: București–Ilfov, în pragul colapsului rutier. Patru scenarii pentru a evita dezastrul mobilității

Un specialist în construcții, locuitor al satului, a analizat situația podului și a constatat că ar costa mult mai puțin consolidarea lui decât demolarea și înlocuirea. Chiar și pentru unul nou, amplasat în apropiere ar exista soluții, iar acesta ar rămâne pietonal. Important este să existe voință din partea forurilor decizionale din Consiliul Județean", a declarat o altă locuitoare din Podu Oltului, pentru DC News.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

podul oltului
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 1 minut
Bolojan, la prezentarea programului lui Ciucu. „Dacă mergi acolo, riști să faci entorsă”
Publicat acum 2 minute
Ursula von der Leyen vrea să dea 135 de miliarde de euro Ucrainei. Anunțul lui Viktor Orban
Publicat acum 35 minute
Reacția UE la planul de pace SUA - Rusia pentru Ucraina. Ștefan Popescu arată un punct vulnerabil al Franței
Publicat acum 53 minute
Horoscop 21 noiembrie 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei pentru fiecare zodie / VIDEO
Publicat acum 53 minute
Cercetătorii au descoperit un nou beneficiu al cafelei. Ce trebuie să știi
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 18 Noi 2025
Ludovic Orban, dat afară de Nicușor Dan. A venit confirmarea!
Publicat pe 19 Noi 2025
Răsturnare de situație în cazul familiei care a murit în Istanbul, formată din mamă, tată și doi copii de 3 și 6 ani
Publicat pe 19 Noi 2025
Situație hilară la nodul A0-A1. Titi Aur: E lipsă totală de coerență, este neatenție, nesimțire, habar nu am / video
Publicat pe 18 Noi 2025
”Are gust de pastile. Să se sesizeze careva!”. Probleme pentru Aqua Carpatica. Marile magazine acceptă retururile fără comentarii
Publicat acum 12 ore si 4 minute
Următorul pas al lui Ludovic Orban demască strategia lui Nicușor Dan. Ce ar ascunde șutul pe poarta Președinției
 
urmatorul pas al lui ludovic orban demasca strategia lui nicusor dan ce ar ascunde sutul pe poarta presedintiei Următorul pas al lui Ludovic Orban demască strategia lui Nicușor Dan. Ce ar ascunde șutul pe poarta Președinției

de Roxana Neagu

explicatia lui nicusor pentru gafe dovada ca udmr a avut dreptate Explicația lui Nicușor pentru gafe, dovada că UDMR a avut dreptate

de Val Vâlcu

perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close