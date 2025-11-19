Criză la Podu Oltului: Podul peste Olt riscă să se prăbușească. Oamenii cer soluții urgente

Locuitorii din satul Podu Oltului, comuna Hărman (județul Brașov), trag un semnal de alarmă cu privire la starea critică a podului peste râul Olt, structură veche de peste un secol, aflată într-o avansată stare de degradare. Deși Consiliul Județean Brașov a impus o limitare de tonaj la 3,5 tone, tirurile și camioanele grele continuă să treacă zilnic peste pod, punând în pericol siguranța oamenilor.

Situația a dus la o petiție-protest depusă la CJ Brașov, Primăria Hărman și Prefectură, în care cetățenii cer oprirea planului de demolare fără un pod alternativ și solicită construirea urgentă a unui pod provizoriu.

Pod degradat, trafic greu constant și un lung șir de avertismente ignorate

Fotografiile și filmările realizate de localnici arată un pod aflat într-o stare dramatică: bucăți mari lipsă din trotuare, grinzi metalice ruginite, asfalt fracturat, zidărie sfărâmată și aparate de reazem nefuncționale.

Deși accesul vehiculelor de peste 3,5 tone este interzis, tirurile continuă să tranziteze podul.

„Montarea unui panou cu limitare de tonaj nu ține loc de siguranță. Nimeni nu respectă restricția. Suntem obligați să trecem zi de zi pe acest pod, cu copiii și părinții noștri. Așteptăm normalitate, nu tragedii. Trebuie să moară cineva ca să se miște lucrurile?”, spune o locuitoare din Podu Oltului.

Documentele analizate arată că expertiza tehnică existentă, realizată în 2018, nu include investigații asupra fundațiilor podului, aspect esențial pentru stabilirea riscului real și pentru justificarea demolării.

În concluziile inginerului Ion Filitov, specializat în evaluarea tehnică a infrastructurii, se arată:

Nu există carotaje, foraje sau investigații sub nivelul apei.

Majoritatea problemelor identificate țin de suprastructură: grinzi ruginite, deformate, balustrade îndoite, asfalt degradat, zidărie exfoliată. Defectele sunt reale, dar nu există dovezi că fundația nu poate fi folosită.

„Demolarea nu poate fi decisă fără o expertiză geotehnică completă. Există șanse mari ca podul să poată fi reabilitat, ceea ce ar costa mult mai puțin decât construirea unuia nou”, concluzionează specialistul.

Dacă podul ar pica sau s-ar demola, oamenii ar trebui să ocolească 17km pentru a ajunge în Brasov

La Consiliul Județean Brașov au recunoscut existența unor probleme majore în documentația actuală. Sunt deschiși colaborării pentru o soluție alternativă, consideră însă demersul „tardiv” pentru că există cheltuieli deja făcute.

La Primăria Hărman, terenul pentru un pod provizoriu poate fi obținut administrativ. Sunt de acord cu necesitatea unei expertize tehnice noi, de tip A4. Atrag atenția asupra costurilor ridicate pentru navetă dacă podul este închis fără alternativă.

"Într-o lume plină de nepăsare și promisiuni electorale, uitate imediat ce aleșii își ocupă posturile pentru următorii ani…. Noi “culegem roadele”…. Temători suntem nevoiți să ne asumăm riscul de a trece zi de zi, alături de copii, părinți, bunici pe acest pod care a devenit un mare pericol. Rezolvarea a venit…. Montând niște panouri informative de limitare a greutății de trecere de care nimeni nu ține seama. Mă întreb, suntem nevoiți să trecem prin tragedii ca să putem avea un pod nou??? Oare noi suntem doar niște pioni folosiți în campanii electorale și uitați până la următoarele alegeri? Cerem prea mult așteptând normalitatea?", a scris o locuitoare din Podu Oltului pe Facebook.

Concluzia inginerului Filitov

„Este inadmisibil să se continue cu proiectul actual. Este necesară reevaluarea urgentă a documentației, o nouă expertiză și alegerea unei soluții corecte tehnic, economic și uman”

Tirurile sunt restricționate pe podul peste râul Olt de la Podu Oltului (județul Brașov), deoarece starea sa de degradare a determinat o limitare de tonaj impusă de Consiliul Județean Brașov. Cu toate aceste, trec tiruri si camioane de mare tonaj pe acel pod.

Petiția a fost depusă

Locuitorii din satul Podu Oltului se adresează Consiliului Județean Brașov, Primăriei Hărman și, în copie, Prefecturii Brașov, exprimându-și nemulțumirea față de intenția CJ Brașov de a demola podul peste Olt, aflat pe DJ 112, fără a construi mai întâi un pod provizoriu.

Decizie netransparentă, fără consultarea populației

Oamenii spun că, în ultimii doi ani, deciziile privind infrastructura din zonă au fost luate „discreționar” și „netransparent”, fără dezbatere publică, iar acum se trezesc cu anunțul că podul urmează să fie demolat.

Expertiza tehnică este incompletă

Petiția susține că: expertiza nu analizează fundațiile adânci ale podului (piloți, radier), nu există investigații sub nivelul solului sau apei, concluzia demolării se bazează doar pe degradările vizibile ale suprastructurii, nu s-a făcut o expertiză geotehnică completă. Oamenii consideră că nu există o bază tehnică solidă pentru a decide demolarea.

Lipsa unei soluții provizorii afectează grav comunitatea

Demolarea podului fără un pod provizoriu ar obliga locuitorii la un ocol de 17 km pe sens pentru a ajunge în Brașov.

Petiția spune că acest lucru ar afecta drastic:

lucrătorii navetiști,

fermierii care transportă zilnic producție,

elevii și profesorii,

persoanele vârstnice care merg la medic,

pacienții care au nevoie de ambulanță.

Subliniază că este „inadmisibil” ca autoritățile să ignore impactul asupra vieții oamenilor.

Oamenii cer în mod ferm o soluție: Construirea unui pod provizoriu

Se poate construi o variantă provizorie în apropierea podului actual, există precedente în Covasna, Șercaia și alte zone unde podurile vechi au fost înlocuite abia după construirea unuia nou, timpul estimat de CJ Brașov pentru noul pod (3–5 ani) face imposibilă lipsa unei variante ocolitoare.

Critică modul în care autoritățile gestionează problema. Oamenii vorbesc despre: „nepăsare publică”, „reprezentanți mai preocupați de interese personale decât de comunitate”, o ruptură totală între administrație și cetățeni.

Semnatarii solicită o nouă expertiză tehnică completă, inclusiv fundații, analiza unui pod provizoriu, transparență totală în proces.