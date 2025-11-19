București–Ilfov, în pragul colapsului rutier. Patru scenarii pentru a evita dezastrul mobilității

Regiunea București–Ilfov se confruntă cu una dintre cele mai dificile situații de mobilitate urbană din România. Expansiunea necontrolată a zonelor periurbane, infrastructura insuficientă și dependența masivă de autoturisme au creat o congestie cronică ce afectează economia, sănătatea și calitatea vieții.

Planul de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD 2.0), publicat de Primăria Capitalei, analizează în detaliu problemele și propune patru scenarii de dezvoltare, de la cel minimal la cel maximal.

Zone periurbane în dezvoltare haotică



În Ilfov, cartiere întregi au apărut fără străzi corespunzătoare, fără transport public și fără legături eficiente cu Bucureștiul. Mii de persoane depind exclusiv de mașină, ceea ce supraîncarcă zilnic rețeaua rutieră.

Lipsa trotuarelor, a pistelor pentru biciclete și a legăturilor coerente între localități accentuează izolarea și insuficiența mobilității.

Pietonii și bicicliștii, lăsați la marginea orașului



Documentul arată că mersul pe jos este puternic descurajat din cauza trotuarelor inexistente sau ocupate, iar pistele de biciclete sunt rare, întrerupte și nesigure, mai ales în Ilfov.

Transportul privat domină și situația se agravează



Prognozele indică clar că, fără intervenții, utilizarea autoturismelor va continua să crească, iar transportul public, mersul pe jos și bicicletele vor rămâne subutilizate. Rezultatul: congestie severă, poluare, costuri economice uriașe și degradarea sănătății publice.



Cele patru scenarii PMUD 2.0 pentru București–Ilfov



PMUD analizează patru variante posibile de dezvoltare, fiecare cu investiții, beneficii și riscuri diferite.



Do Minimum – scenariul în care nu se face aproape nimic



Este varianta în care autoritățile intervin doar minimal, cu reparații de mentenanță și acțiuni punctuale.

Consecințe: congestie tot mai mare, transport public ineficient, degradarea calității vieții, costuri economice în creștere, imposibilitatea gestionării mobilității în Ilfov. Este scenariul considerat cel mai riscant.



Do Something - două sub-scenarii: BI și HC



Acesta este scenariul intermediar, care presupune investiții mai consistente, dar etapizate.

2A. Do Something BI (Bucharest-Ilfov Connections) - scenariul RECOMANDAT



Este scenariul recomandat de specialiști, pentru că oferă cel mai bun raport între costuri și rezultate.

Priorități: modernizarea infrastructurii rutiere existente, extinderea rețelei de tramvai, primele linii de BRT (Bus Rapid Transit), conectarea Bucureștiului cu localitățile din Ilfov, noduri intermodale Park&Ride și Bike&Ride, extinderea rețelei de metrou, modernizarea depourilor și achiziția de vehicule noi, dezvoltarea trenului metropolitan, piste de biciclete magistrale, zone pietonale în centru. Este scenariul „de tranziție”, aplicabil pe termen scurt și mediu, cu rezultate vizibile.

2B. Do Something HC (High Capacity) - versiunea mai ambițioasă



Presupune investiții mai mari decât varianta BI.

Include mai multe linii de tramvai și BRT, extinderea accelerată a metroului, intervenții rutiere masive în Ilfov

conectivitate regională crescută, modernizări accelerate în transportul public. Este scenariul potrivit dacă se asigură finanțare suplimentară.



Do More / Scenariul Maxim - transformarea completă a regiunii



Acesta este scenariul cel mai ambițios, care presupune investiții foarte mari și transformarea radicală a mobilității.

Prevede completarea tuturor inelelor rutiere (central, median, expres), rețea extinsă de metrou la nivel metropolitan, tren metropolitan pe scară largă, rețea completă de tramvai + BRT în toată regiunea, reconectarea orașului cu municipii din jur, piste velo magistrale + secundare, centre logistice pentru transportul de marfă, digitalizarea totală a mobilității, parcuri auto electrice, regenerare urbană extinsă. Acest scenariu aduce cele mai mari beneficii, dar necesită cei mai mulți bani și timp.



Scenariul recomandat: Do Something BI



Analiza multicriterială arată că scenariul Do Something BI este cel mai echilibrat. Acesta tratează integrat problemele de mobilitate, poate fi aplicat în etape, aduce rapid îmbunătățiri, conectează eficient Bucureștiul cu Ilfovul, modernizează transportul public, reduce dependența de mașina personală.





Planul de Mobilitate Urbană 2.0 arată clar că regiunea București–Ilfov are nevoie urgentă de o schimbare. Fără investiții semnificative, traficul va deveni imposibil de gestionat.

Scenariul recomandat, Do Something BI, propune o abordare realistă și eficientă, cu proiecte pe termen scurt, mediu și lung care pot transforma mobilitatea într-una modernă, sustenabilă și adaptată unei regiuni în continuă expansiune.

