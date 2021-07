Dispecerul 112 din Galați, care nu a oferit ajutor în cazul fetei dispărute, suspendat

Angajata Serviciului Județean de Ambulanță Galați, reclamată de o mamă pentru că nu a ajutat-o când a anunțat dispariția fetei sale de 16 ani, cu probleme psihice, a fost suspendată temporar de la dispecerat.

Măsura decisă de conducerea SJA Galați a fost luată până la finalizarea anchetei disciplinare, aflată în derulare.

Incidentul a avut loc pe 2 iulie

Adolescenta cu probleme psihice severe a dispărut când se afla la plimbare cu femeia care, de 12 ani, îi ține loc de mamă. Fata este pacient la neuropsihologie pediatrică și recent revenise de la spital.

Dispecerul i-ar fi spus femeii care își căuta fata că „Poliția nu este pe fir. Dar nici Poliția nu aleargă după ea. Dacă ea este fugită și n-o vede nimeni, unde s-o caute Poliția, doamnă?”. Mai mult, dispecerul i-ar fi spus femeii și că, „dacă i-ați pierdut urma, doamnă, când o găsiți, este liniștită și vrea să meargă la spital, reveniți la 112. Nu vine nimeni s-o caute în tot orașul”.

Femeia este reprezentantul legal al fetei, stabilit de instanță, dar și nașa de botez, potrivit monitoruldegalati.ro.

VEZI ȘI: Monica Pop: Să meargă să-şi depună DEMISIA

DSU s-a sesizat după informațiile apărute în spațiul public

DSU a reacționat după ce o angajată a Serviciului de Ambulanță Galați i-ar fi spus unei femei că Poliția nu are unde să-i caute fata „dacă e fugită și n-o vede nimeni”.

Ca urmare a informațiilor apărute în spațiul public, care vizează o înregistrare audio dintre un dispecer al Serviciului de Ambulanță Galați și o persoană care anunța dispariția fiicei sale care suferă de o problemă medicală, Departamentul pentru Situații de Urgență s-a sesizat cu privire la această speță.

VEZI ȘI: Discuție halucinantă la 112, după o EROARE. Polinschi, SAJ Galați: Ambulanța nu se ocupă de căutarea persoanelor dispărute

„Au fost mai multe apeluri, au fost direcționate către Serviciul de Ambulanță. În final, fata a fost găsită de polițiști”, a declarat Mihai Polinschi, reprezentantul Serviciului de Ambulanță Județean Galați.

Reprezentanții instituției au început o anchetă pentru a stabili dacă operatoarea telefonică s-a comportat corespunzător.

„Ancheta vizează doar comportamentul persoanei de la dispecerat, din punct de vedere medical nu a greșit cu nimic. Ancheta va stabili dacă s-a comportat necuviincios și va lua măsurile care se impun”, a precizat Polinschi, nota Mediafax.