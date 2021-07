Monica Pop: Să meargă să-şi depună DEMISIA

Medicul Monica Pop s-a declarat dezamăgită şi revoltată de atitudinea dispecerului de la 112 din Galați şi a catalogat gestul său ca fiind inuman.

„Este foarte greu de caracterizat așa ceva. Problema este că oamenii sunt foarte căzuți moral în țara aceasta și cred că nu le mai pasă. Asta și demonstrează (n.r. dispecerul 112) că nu le mai pasă și nu îi interesează. Trebuia să sară şi să încerce măcar, nu să bagatelizeze aşa. (...) Să se ducă singură să își depună demisia. Să plece de acolo și să meargă să lucreze într-un loc unde nu e cu oameni, că așa ceva nu se poate", a spus medicul Monica Pop, marți seară, la Antena 3, în cadrul emisiunii „Sinteza Zilei”, moderată de Mihai Gâdea.

DSU, reacție

Amintim că DSU a reacționat după ce o angajată a Serviciului de Ambulanță Galați i-ar fi spus unei femei că Poliția nu are unde să-i caute fata„ dacă e fugită și n-o vede nimeni”. Femeia sunase pentru a anunța dispariția unei fete de 16 ani.

Ca urmare a informațiilor apărute în spațiul public, care vizează o înregistrare audio dintre un dispecer al Serviciului de Ambulanță Galați și o persoană care anunța dispariția fiicei sale care suferă de o problemă medicală, Departamentul pentru Situații de Urgență s-a sesizat cu privire la această speță.

Incidentul a avut loc pe 2 iulie. O femeie, asistent maternal, a sunat la 112 pentru a anunța că fata de 16 ani a dispărut în timpul unei plimbări.

Fata este pacient la neuropsihologie pediatrică și recent revenise de la spital.

Apelul de urgență a fost direcționat către Serviciul de Ambulanță.

„Au fost mai multe apeluri, au fost direcționate către Serviciul de Ambulanță. În final, fata a fost găsită de polițiști”, a declarat Mihai Polinschi, reprezentantul Serviciului de Ambulanță Județean Galați.

Dispecerul i-ar fi spus femeii care își căuta fata că „Poliția nu este pe fir. Dar nici Poliția nu aleargă după ea. Dacă ea este fugită și n-o vede nimeni, unde s-o caute Poliția, doamnă?”. Mai mult, dispecerul i-ar fi spus femeii și că, „dacă i-ați pierdut urma, doamnă, când o găsiți, este liniștită și vrea să meargă la spital, reveniți la 112. Nu vine nimeni s-o caute în tot orașul”.

Reprezentanții instituției au început o anchetă pentru a stabili dacă operatoarea telefonică s-a comportat corespunzător.

„Ancheta vizează doar comportamentul persoanei de la dispecerat, din punct de vedere medical nu a greșit cu nimic. Ancheta va stabili dacă s-a comportat necuviincios și va lua măsurile care se impun”, a precizat Polinschi, notează Mediafax.

Rezultatele anchetei vor fi comunicate în următoarele zile.