Discuție halucinantă la 112, după o EROARE. Polinschi, SAJ Galați: Ambulanța nu se ocupă de căutarea persoanelor dispărute

”E, dacă i-ați pierdut urma, doamnă, când o găsiți, este liniștită și vrea să meargă la spital, reveniți la 112. Nu vine nimeni s-o caute în tot orașul.” i-a spus dispecerul de la Ambulanța Galați femeii care a apelat 112 pentru găsirea fiicei sale, de 16 ani. Dispecerul a insistat chiar: ”Poliția nu este în acest moment pe fir. Dar nici Poliția nu aleargă după ea. Dacă ea este fugită și n-o vede nimeni, unde s-o caute Poliția, doamnă?”.

Vezi aici discuția completă: Dispecer de la Ambulanţa Galaţi, reacţie uluitoare la dispariţia unui copil cu probleme. "Nu vine nimeni, doamnă, să o caute prin tot oraşul"

”În seara respectivă, s-au primit trei sau patru apeluri pe numărul de urgență 112 pentru această pacientă, o fată de 16 ani, aflată în plasament. Cea care a apelat este asistentul maternal. Dintr-o greșeală, apelul a fost transmis către Ambulanță și nu către Poliție, pentru că Ambulanța nu se ocupă de căutarea persoanelor dispărute” a declarat Mihai Polinschi, directorul SAJ Galați, la Antena 3.

”În momentul apelului, trebuie menționat că Poliția deja plecase în căutarea ei, s-a aflat ulterior. Atitudinea asistentei este, la ora actuală, supusă unei anchete interne, și, sigur, odată ce o să avem și declarația dânsei și toate faptele, se va lua o decizie. Evident că atitudinea nu a fost una profesionistă, dar asta va decide Comisia de Anchetă Disciplinară” a mai spus directorul SAJ.

Cazul amintește de situația de la Caracal

Minora a fost găsită în cele din urmă, dar cazul amintește de groaznicul caz Caracal când, la fel, i se spunea Alexandrei, la telefon, unde s-o găsească Poliția dacă ea nu știe unde a băgat-o răpitorul.

Răspunsurile unor dispeceri de la 112 au ajuns în atenția publică după ce minora Alexandra Măceșanu a apelat 112, răpită fiind, iar, printre răspunsurile primite de aceasta, care, evident, se afla într-o situație critică, a fost ”Păi să venim unde frate în Caracal... (zgomot de fundal)? Păi ce dracu să-i fac că e în Caracal, că a răpit-o și a dus-o în Caracal, dar nu știe unde...și poliția mea vorbește... Dă-i asociere...”. Mai mult, un alt operator o întreba pe Alexandra Măceșanu la acea vreme: ”Dar de unde îl cunoști tu pe el? Ia spune-mi...”.